La Plataforma prevé celebrar más rutas de denuncia

La acción de la Plataforma per l'Accesibilitat Universal no cesará, ni mucho menos, con esta ruta por los edificios públicos inaccesibles. «Hemos tenido que hacer una selección. No hay casi ninguno público, y muy pocos privados, que sean accesibles», señalan. Por ello, en próximas semanas habrá más rutas centradas en otros aspectos, como los lugares de ocio o las tiendas. «Se han otorgado licencias de apertura a locales que no cumplían con la nueva ley de accesibilidad», añaden. Con todo, adelantan que su acción se quiere centrar, de momento, en la concienciación ciudadana, y que las autoridades municipales les tengan en cuenta.