Ruta por la inaccesibilidad en Xàtiva

Desde el edificio del ayuntamiento hasta la oficina de Iberdrola, en la calle Portal del Lleó. De ahí hacia los juzgados, en la plaza de la Trinitat, el antiguo Hospital en la Seu y el Museu del Almodí, para acabar en la Casa de la Cultura de la calle Montcada. Esta será la ruta con la que la Plataforma per l'Accesibilitat Universal, una agrupación de colectivos de Xàtiva, quiere denunciar la falta de accesibilidad en los edificios públicos de la capital de la Costera. Será el próximo día 16, sábado, a las cinco y media de la tarde en una marcha-protesta con la que esta nueva plataforma quiere concienciar a la ciudadanía de Xàtiva de una manera más contundente acerca de las enormes dificultades con las que se encuentran algunas personas a la hora de acometer acciones que para el resto no son más que trámites del día a día, y al mismo tiempo presionar al consistorio para que la accesibilidad sea uno de los pilares sobre los que pivotar las políticas de obras públicas.

El gran parque de edificios históricos con que cuenta el casco urbano setabense permite que muchos servicios públicos tengan su sede en alguna de estas edificaciones; no obstante, la particularidad monumental supone al mismo tiempo una desventaja a la hora de procurar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, ya que no se construyeron con esta necesidad en mente. Las críticas de la Plataforma per l'Accesibilitat se dirigen, sin embargo, hacia lo que consideran «inacción» del consistorio de Xàtiva a la hora de acometer las reformas necesarias para mejorar la accesibilidad que de momento, según denuncian, «brillan por su ausencia».

Cabe recordar que el presupuesto del consistorio para el próximo año 2020, ya aprobado, contempla una partida de 93.000 euros reservados para las obras de accesibilidad en edificios históricos. No obstante, desde la plataforma se insiste en la creación de un plan en el que se proyecten las reformas necesarias en todo el parque público; y, por otro lado, la configuración de una mesa que reúna a técnicos y arquitectos municipales con personas con problemas de movilidad, para estrechar la comunicación y que la perspectiva de estos últimos se tenga en cuenta.

Esto evitaría, apuntan desde la Plataforma, casos como el de la Casa de la Cultura: «Ya se han adjudicado las obras para mejorar la adaptabilidad del edificio, pero solo mejorarán la zona noble y el primer piso. El segundo seguirá siendo inaccesible, y en la sala de exposiciones del entresuelo, con escalones a la puerta, no hay nada previsto», lamentan. Así, a pesar de las obras, la Casa de la Cultura formará parte de esta «Ruta de la Inaccesibilidad» del próximo fin de semana. Está abierta a todo el público. «Las personas sin problemas de movilidad no nos damos cuenta de estas barreras. Queremos mostrarlas», explican.