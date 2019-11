El PSPV exige al alcalde de la Llosa la retirada de la placa del general franquista acordada en febrero

El PSPV-PSOE de la provincia de València ha instado al alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, del PP, a cumplir con el acuerdo plenario aprobado el pasado febrero, que obliga a modificar el nombre de la calle General Abriat por el de la oncóloga valenciana Anna Lluch, en cumplimiento con el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. La portavoz del PSPV-PSOE de Llosa de Ranes, Rosa Guitart, ha denunciado que «tras nueve meses del acuerdo del pleno, no caben excusas para que la sustitución del nombre no se haya realizado. El consistorio ha efectuado todos los trámites administrativos necesarios y en el censo electoral la calle ya aparece con la denominación aprobada», asegura la edil. «No nos valen ya las excusas del PP, que se aferra a que la doctora Lluch no puede acudir a la inauguración de la calle con la nueva designación», añadió ayer.

Guitart ha recordado que desde las filas socialistas «se trabaja día a día para restablecer la dignidad y la memoria de tantas personas olvidadas durante la dictadura franquista», un hecho que, a su juicio «no hace más que demostrar que el PP no se pone al lado de las personas demócratas que quieren cerrar heridas tras décadas de sufrimiento», según sus palabras.



«Una rápida reparación»

Por su parte, la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Mercedes Caballero, ha lamentado que «todavía se mantengan vestigios franquistas en las calles de la Llosa de Ranes que recuerdan a la época más oscura de la historia de nuestro país». La dirigente provincial ha solicitado al gobierno municipal del PP la rápida reparación «de este lamentable despropósito y sustituya el nombre de la calle del general Abriat por el nombre de la reputada doctora Anna Lluch, una mujer que no solo es referente en su campo sino que ha ayudado a miles de mujeres que han padecido en sus vidas una enfermedad como el cáncer de mama».

Curiosamente, ayer se supo que el jurado del galardón del Certamen Médico Reconocimiento a Toda una Vida Profesional, compuesto por miembros de la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, ha fallado distinguir a Anna Lluch por su «distinguida trayectoria profesional dedicada a la medicina oncológica».