Las obras de la primera nave del nuevo Museu del Tèxtil terminarán en mayo

Prosigue a buen ritmo la segunda fase de obras en la antigua fábrica Revert de Ontinyent, junto al lecho del Clariano, para rehabilitar y transformar el edificio en la nueva sede del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Un «viejo sueño» de la capital de la Vall d'Albaida, según lo definió ayer Jorge Rodríguez en la visita a los trabajos, que ya empieza a tomar forma, según pudieron ver ayer las autoridades que acudieron. Cumplidos los dos primeros meses de trabajos „empezaron el pasado tres de septiembre„, se ha procedido a apuntalar la estructura, retirar los elementos inservibles y restaurar aquellos que se recuperarán para el proyecto: una nave de 550 metros cuadrados en forma de «L» con una sala de exposiciones que dobla la superficie del actual Musel del Tèxtil, un vestíbulo, recepción, dos despachos, tres aseos y un vestíbulo. A la planta principal se suma un semisubterráneo de 65 m2, que servirá de trastero, y un gran espacio abierto ajardinado de 1.300 m2 que ya está siendo pavimentado.

El proyecto del equipo de arquitectos Soler Torró, que se ha encargado de diseñar la rehabilitación, concibe este primer edificio de la antigua fábrica, el más cercano a la plaza Constitució, como un espacio multiusos. Tal y como explicó ayer Jorge Rodríguez, la exposición permanente del Museu Tèxtil se trasladará a la segunda nave de la antigua fábrica Revert, la más cercana al Clariano, cuando ésta se rehabilite en una futura actuación aún pendiente de redactar. Es por esto que los arquitectos debían concebir el primer edificio pensando en su futuro uso como sala polivalente. Así, la nave que está siendo rehabilitada, además de los servicios administrativos de la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunitat Valenciana, pasará a albergar otros espacios como una aula o un laboratorio.



Un aspecto cercano al original

La futura sede del Museu del Tèxtil recordará el antiguo aspecto de la fábrica ontinyentina de hilados y tejidos Manuel Revert Nadal. Tal y como hizo ver ayer Natxo Torró, uno de los arquitectos encargados de la obra, los trabajos para edificar la nueva sede han respetado todos aquellos elementos de la construcción original que no estaban en unas condiciones irrecuperables. A lo largo de esta semana se está completando la restauración las antiguas cerchas de madera, las vigas que estructuran el tejado del edificio, en un laborioso proceso que implica el desbastado y la aplicación de varias capas de barnices y que puede durar hasta dos días y medio para cada una de ellas. «Es costoso realizar rehabilitaciones de este tipo», reconocía Torró, «y hasta que no destapas el edificio, no sabes qué te vas a encontrar detrás. Pero de momento, todo avanza según lo previsto», añadió. La obra, que ha contado con un presupuesto de 796.180 euros „de los que 700.000 han sido sufragados por la Generalitat Valenciana„, será finalizada, de seguir cumpliéndose los plazos, a finales del próximo mes de mayo.