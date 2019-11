Arabí presenta el libro sobre Zaplana en Ontinyent

La Mancomunitat de municipis de la vall d'Albaida acogió ayer la presentación del libro Ciudadano Zaplana. La construcción de un régimen corrupto, del periodista Francesc Arabí. El acto contó con las intervenciones del propio autor, del abogado y exconcejal de Ontinyent Jaime Peris, y del periodista Santiago Sanchis. El PP de la Vall había pedido que la entidad comarcal no acogiera el acto, pero el gobierno de Vicent Gomar no aceptó el veto apelando a la libertad de expresión de un acto «que no es político, es un ejercicio de periodismo». Arabí firmó libros a los asistentes.