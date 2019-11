El cine que solo se puede ver en Montaverner

Un año más, Montaverner se confirma como un oasis cinematográfico del territorio valenciano. El próximo viernes llega la undécima edición del Mon·Doc, el festival con el que esta pequeña localidad de la Vall d'Albaida, de algo más de 1.600 habitantes, se convierte por unos días en la capital nacional del cine documental. Del 22 al 26 de noviembre, martes, el Auditorio Municipal Luis Peiró albergará la reproducción de once documentales, un género sin mucha cabida en las salas comerciales pero que encuentra pequeños espacios que acaban convirtiéndose en auténticos sitios de culto, donde ver y compartir obras que no se ven en otro lugar. Como Montaverner, que es ya por méritos propios una de las reservas valencianas de esta especialidad.

Mujeres de cine, una producción de Carmen Perona, abrirá esta edición del Mon·Doc el viernes próximo, a las ocho de la tarde. A partir de varias entrevistas con directores, productores, actores y actrices, Perona busca poner de relieve con esta producción las vicisitudes de la presencia femenina en la industria cinematográfica, y las muchas dificultades que atraviesan por el camino. El Mon·Doc se inaugura con documental reivindicativo y feminista con el que Montaverner subraya, a la vez, su condición de sede de un cine que no se ve en las salas. Esa mano amiga no se queda tan solo en este gesto en la inauguración: de las once producciones que compiten a lo largo de todo el festival, cinco cuentan con una mujer al frente de su dirección. «La reivindicación feminista debía tener su espacio en el documental. La regidora es mujer, y se ha de tener en cuenta», bromea la concejal de Cultura de la localidad, Inés Tudela, encargada de la organización del festival junto a los técnicos municipales de cultura. Ellos, junto a los voluntarios del Grup Somnis Musicals, visionaron durante dos meses las más de 300 producciones que se presentaron.

A lo largo del Mon·Doc se proyectarán, por un lado, las obras del festival que aspiran a sus premios, y por otro una selección de filmes de diversas temáticas, organizados a modo de muestra. Destacan en esta parte de la programación Ni distintos ni diferentes: Campeones, sobre el rodaje de la galardonada película (el jueves 28, a las 18:30h), y Coets. La nit màgica de Bètera, una producción cultural valenciana que servirá de cierre del Mon·Doc de este año.

En el festival propiamente dicho, además de para las Mujeres de cine, el Mon·Doc también tendrá su espacio para la reivindicación feminista en materia deportiva, con el documental Hijas de Cynisca, en el que hablan grandes figuras del deporte femenino nacional; dos producciones históricas, Amado Granell. El valencià que va alliberar París y Descubriendo a Otto. El cónsul que desafió a Hitler, buscarán recuperar sendas figuras de la Segunda Guerra Mundial.



Un premio del público

Tres cintas estudiarán otras tantas personalidades del mundo de la música: Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas; Peret. Yo soy la rumba; y Narciso Yepes. Un corazón de diez cuerdas. Y cuatro documentales servirán como grito de denuncia contra la injusticia: Coming Ashore, sobre la migración de los refugiados, La promesa, un relato en primera persona que toca la eutanasia, The cut, que aborda la mutilación genital que se practica en países de África, y Makun. Dibujos en un C.I.E., que cerrará el Mon·Doc el día 26. Todas estas producciones concurrirán en esta edición a algunos de los Premis Mon·Doc: los galardones a mejor largo y a mejor cortometraje, además del Premi del Públic, que otorgan las votaciones de los espectadores del festival.