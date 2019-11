ACPV i el cine club Utiye programen la projecció d'«Inocente» divendres

Per segon any, ACPV Vall d'Albaida i el cine club Utiye col·laboren en el Festival Cinema Ciutadà Compromés. Organitzat per l'Associació Ciutadania i Comunicació, aquest festival mostra audiovisuals nascuts al sí de la ciutadania i produïts amb una mirada crítica cap a les realitats socials del nostre entorn. En aquesta ocasió es projectarà el film Inocente, del director valencià Pau Martínez. Serà aquest divendres a les 20 h al Cine Club Utiye, al CC el Teler d'Ontinyent (entrada 3 euros). Es tracta d'un thriller psicològic basat en una història real sobre una detenció.