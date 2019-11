Xàtiva pondrá a la venta su fondo editorial en un rastro navideño solidario

La abarrotada agenda navideña con que cuenta Xàtiva contará este año con un nuevo añadido. Una iniciativa solidaria nacida en la Casa de la Cultura: desde el próximo 15 de diciembre, y hasta el 5 de enero, el céntrico edificio de la calle Montcada albergará un mercadillo de libros, a modo de rastro. La iniciativa, que se inaugura con el nombre Aquest Nadal regala cultura, buscará recaudar fondos para ONGs y asociaciones culturales locales a partir de la venta de los libros almacenados en el fondo municipal y a los que ya no se espera darles otro uso. Desde la Casa de la Cultura de Xàtiva destacan que a partir de esta iniciativa se cumple con dos propósitos: por un lado, una donación solidaria, en época navideña, a las entidades solidarias y culturales de la localidad que lo necesiten; por otro, el hecho de darle una nueva vida a volúmenes ya descatalogados y fuera del mercado que, de otro modo, permanecerían cogiendo polvo en alguna estantería de las dependencias municipales.

«Tener libros almacenados no guarda ningún sentido. Y más cuando las ediciones correspondientes ya han sido rentabilizadas. Antes de que se estropeen, lo mejor es volver a sacarlos», comentan al respecto desde la Casa de la Cultura de Xàtiva. Aunque aún se está preparando el rastro, ya indican que el lote que se pondrá a la venta dispondrá de entre 50 y 70 libros distintos, correspondientes a distintas ediciones de los premios literarios Ciutat de Xàtiva, a catálogos de los diversos certámenes de arte, varios estudios históricos, libros de ediciones anteriores de la Fira d'Agost... Siempre editados por el propio ayuntamiento, para no incurrir en algún tipo de «competencia desleal» con las librerías del municipio, aclaran.

Todos estos ejemplares se pondrán a la venta a un precio de entre uno y tres euros, aproximadamente, y la recaudación se destinará íntegramente como una donación, señalan desde la Casa de la Cultura. El receptor, o receptores, de la misma se elegirán al término de la celebración del mercadillo, ya después de las semanas de Navidad, y se hará en función de la cantidad total recaudada, según indicaron los organizadores del mercado solidario a este diario. La programación se presentará el día 29.

El Belén, la gran estrella

La programación navideña llenará de actos la agenda setabense durante casi un mes. Un año más, el protagonista del programa será el tradicional Belén a tamaño natural, construido en la Albereda de Jaume I sobre una superficie de 1.600 metros cuadrados y que tiene la fama, justificada, de ser el más grande de todo el país. La inauguración del Belén tendrá lugar el sábado 14 de diciembre, con un pasacalle festivo que partirá desde la plaza de la Bassa hasta llegar a la puerta del edificio del Ayuntamiento de Xàtiva, con una batucada a cargo de la academia Rytmus y animación de Teatre de la Lluna. Tras ello, partir de las seis, la instalación abrirá sus puertas.

Por otra parte, el mercado medieval será de nuevo otro de los grandes atractivos de la programación. Del 2 al 6 de enero, ambos incluidos y de manera consecutiva, la plaza del Mercat y las calles de alrededor se engalanarán para acoger distintos puestos dedicados a la venta de productos artesanales y de comestibles de distintos tipos, todo ello con la decoración propia de la Edad Media y diversas actuaciones de animación por todo el recorrido.