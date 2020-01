Angulo reivindica que no entra en incompatibilidad de cargos y exige disculpas del PP

Xelo Angulo ha comparecido hoy ante los medios en una rueda de prensa convocada para reivindicar la compatibilidad de sus cargos como primera teniente de alcalde y concejal de Benestar Social en el Ayuntamiento de Xàtiva, y de directora general de Cooperación para la Generalitat Valenciana. Unas responsabilidades que han sido objeto de crítica por parte de la oposición local del Partido Popular a lo largo de los últimos meses. El PP ha insistido en la «ilegalidad» en que incurría Angulo por la incompatibilidad de ambos cargos. La concejal ha aportado tres informes, elaborados por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y la secretaría autonómica de Participació i Transparència, que avalan la conciliación de sus dos trabajos.

«Creo que queda claro para todo el mundo que la vertiente legal aducida para difamar y ensuciar mi trayectoria política no tiene ninguna discusión ni recorrido», ha valorado Angulo, quien no ha dudado en señalar a dos concejales del PP, Marco Antonio Sanchis y Eduardo Llopis, por ser quienes han liderado estas acusaciones, según la regidora. «Les pudo que declaren públicamente que me difamaron, que se equivocaron, y que pidan perdón. No a Xelo Angulo, sino a los ciudadanos y ciudadanas que han intentado engañar haciéndoles creer algo absolutamente falso», ha señalado Xelo Angulo.