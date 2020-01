Angulo justifica que sus cargos no son incompatibles y exige disculpas al PP

Xelo Angulo compareció ayer ante los medios en una rueda de prensa convocada para reivindicar la compatibilidad de sus cargos como primera teniente de alcalde y concejal de Benestar Social en el Ayuntamiento de Xàtiva, y de directora general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Angulo aportó los tres informes realizados en los últimos meses acerca de esta cuestión, realizados por distintas instituciones, y que en sus conclusiones avalan por unanimidad la no concurrencia de una causa de incompatibilidad, insistió. La regidora salió así al paso, con los documentos en la mano, de las acusaciones que se han vertido por parte de la oposición local en Xàtiva del Partido Popular, que insistía en la incompatibilidad de los dos cargos de Angulo y en la «ilegalidad» en que incurría al mantenerlos.

Miquel Lorente, portavoz de Xàtiva Unida en el ayuntamiento setabense, sí renunció a su cargo de director general de Economia de la Generalitat a mediados del mes de diciembre, aunque su decisión no estaba motivada enteramente por la posible incompatibilidad. A pesar de ello, el PP redobló su presión sobre Angulo a partir de entonces. Antes, el departamento de coordinación jurídica del consistorio de Xàtiva ya había elaborado un informe, firmado el 19 de noviembre, en el que concluía que no cometía ninguna irregularidad al desempeñar sus dos cargos. Más tarde, el 27 de diciembre, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emitió otro dictamen que refrendaba esta conclusión. Por último, el pasado 17 de enero, la secretaría autonómica de Participació emitió un último informe en el que también avalaba la compatibilidad de los cargos de Angulo. «Queda claro para todo el mundo», declaró ayer, «que la vertiente legal aducida para difamar y ensuciar mi trayectoria política no tiene ninguna discusión ni recorrido», arguyó la edil.



Enfrentamiento con el PP

La reividicación de Angulo no se quedó en el ámbito legal: también cargó contra el PP por la denunciada cruzada contra su persona. «La otra razón aducida para pedir mi renuncia como regidora era la imposibilidad de llevar adelante el trabajo que se deriva de los dos cargos, apelando además a una cuestión de ser ejemplar», dijo Angulo, en referencia al cruce de declaraciones que la concejal y la bancada popular mantuvieron en el último pleno del 2019, en el que los concejales del PP le volvieron a pedir que dimitiese de uno de sus cargos. «Quien ha de juzgar mi capacidad y mi trabajo son, respectivamente, el alcalde de Xàtiva, el presidente de la Generalitat Valenciana, y la ciudadanía de Xàtiva, cada cuatro años», sentenció ayer la regidora.

Angulo no dudó en señalar a dos concejales del PP, Marcos Sanchis y Eduardo Llopis, por ser quienes han liderado estas acusaciones, según recalcó en su intervención. «Les pido que declaren públicamente que me difamaron, que se equivocaron, y que pidan perdón. No a Xelo Angulo, sino a los ciudadanos y ciudadanas a los que han intentado engañar haciéndoles creer algo absolutamente falso», concluyó.