El Atzeneta sigue lanzado tras imponerse claramente en el derbi ante el Benigànim

El encuentro no pudo comenzar mejor para el Atzeneta. Nemesio avisó en el minuto dos con una volea que obligó a Enric a esforzarse para el despeje y Christian Albert adelantó a los locales en el marcador en el tres. El joven atacante demostró su calidad con una gran definición tras un buen pase de Paco Sáez desde el costado derecho. Con la ventaja en el marcador, el conjunto naranja dominó claramente el duelo, aunque el Benigànim fue ganando protagonismo con el paso de los minutos. Tras varias oportunidades claras, Nacho Porcar anotó el segundo del Atzeneta a la salida de un córner. Enrique José remató en primera instancia, el balón se topó con el travesaño y Porcar cazó el rechace para marcar. Antes del descanso, los de David Albelda sentenciaron el duelo por mediación de Germán. El «16» superó a Enric con un disparo cruzado después de una buena asistencia de Ayo.

En el segundo tiempo, el cuerpo técnico del Benigànim buscó la reacción en el banquillo con la entrada de Arturo y Ceballos. Mejoraron los visitantes y fueron capaces de reducir su desventaja. En el minuto 51, Marcos batió a Kedra con un cabezazo inapelable a la salida de un córner. El gol, lejos de dejar tocado al Atzeneta, provocó una contundente reacción. Chico, que vio primero cómo le anulaban un gol por fuera de juego, se sumó a la fiesta con el cuarto de su equipo. Un bello tanto de cabeza desde el segundo palo después de un centro preciso de Christian desde la izquierda. Los últimos veinte minutos fueron de dominio total y ocasiones del Atzeneta, pero el marcador ya no se movió.

Tras el encuentro, el técnico local, David Albelda, se mostró satisfecho con el rendimiento de los suyos al haber demostrado su superioridad en el terreno de juego al salir «enchufados y prácticamente resolver el encuentro en la primera parte». Sobre la ambición mostrada por el Atzeneta, Albelda declaraba que «hay que ser respetuosos con el rival y con el fútbol e, independientemente de como vaya el resultado, es importante mantener un ritmo alto de partido y un mismo trabajo continuado, ya que es positivo de cara a las próximas semanas».

Por su parte, el jugador rojiblanco David Lázaro calificaba el partido del Benigànim como «muy malo» y del que tienen que «aprender de los errores». El «11» afirmaba que «el equipo no ha estado bien, no hemos sido competitivos y contra un rival tan bueno como el Atzeneta nos ha costado mucho y no hemos sabido afrontar las debilidades», reconocía.