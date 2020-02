Medidas urgentes para el campo

el campo español necesita medidas urgentemente. Los agricultores han salido a la calle para visibilizar unas demandas que son justas. La realidad es que no se puede vivir del campo. Los precios de los productos van a la baja a marchas forzadas mientras los costes de producción se disparan.

No existe un control sobre los productos que vienen de terceros países, que no cumplen las mismas medidas de seguridad que se exige a los productos españoles. Las medidas en tratamientos fitosanitarios son cada vez más exigentes, sin embargo, se permite la entrada de naranja procedente de Sudáfrica, que inunda el mercado, sin ningún tipo de control. Este tipo de acciones, permitidas por la UE, hunden el mercado español de la fruta y de los productos hortofrutícolas en general. Las reclamaciones de agricultores y ganaderos son justas y necesarias. Va en ello la vida de muchas familias que viven del campo.

El Gobierno no puede seguir ignorando una realidad. Más de 35.000 personas han participado estos días en las protestas convocadas por las asociaciones agrarias. Marchas pacíficas y reivindicativas que van a continuar la próxima semana en más ciudades de España. Y es que, insisto, el futuro del campo español necesita de medias urgentes. Mi amiga Carmen Molina que vive en Texas desde hace ocho años me comenta lo siguiente:



„Alguien debería informar de cómo funciona por ejemplo la economía de uno de los estados más ricos de este país, que es Texas. Y no sólo sacar a los USA en las noticias cuando pasa algo malo.

„Pero es que no interesa. No vaya a ser que el agricultor español y el pequeño comercio quieran también prosperar como aquí, donde el gran motor de la economía texana es la agricultura.Prohibidas las grandes explotaciones donde se maltrata a los animales y malviven, han conseguido que miles y miles de pequeñas granjas familiares prosperen. Ni siquiera existe la leche en el dichoso tetra-brik. Y en el supermercado cuelga orgullosa la foto de los agricultores que proveen cada tipo de producto. Con sus nombres. Aparte de eso, una de las universidades más importantes de este país, la A&M se dedica a la investigación, estudio y mejora de técnicas agrícolas. Y la feria más grande de la nación, la State Fair of Texas, es una ONG que recauda cada año millones de dólares que destina a becas para que la juventud estudie agricultura y comience con buen pie.

„Te aseguro que aquí los que van y pagan sus pick-ups a tocateja son los agricultores y ganaderos. Después de los ocho años que llevo aquí, me he dado cuenta de la gran cagada que es el espejismo español de país "avanzado" cuando están matando de hambre a quienes nos dan de comer.



La policía carga contra los agricultores. Sorprende la dureza con la que la Policía Nacional ha actuado contra los agricultores que se manifestaban pacíficamente en Don Benito para reivindicar unos precios justos para el campo. Las caras ensangrentadas de alguno de ellos explica la dureza con que ha reprimido este acto de protesta. Varias asociaciones han pedido la dimisión del ministro del Interior, Grande-Marlaska. Desde el Gobierno no se ha dado ninguna explicación de unas cargas policiales que han dejado una veintena de heridos. Ningún grupo parlamentario ha pedido la comparecencia de nadie para explicar lo ocurrido y exigir responsabilidades. Todo el mundo ha podido ver las imágenes y cómo la policía actúa de una manera desproporcionada.