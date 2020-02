Dos setabenses rozan un pedazo de los Óscar

La madrugada del domingo al lunes —hora española— el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos) se viste de gala para la entrega de los Premios Oscar, que este año tienen huella setabense. Dos chicas de Xàtiva han trabajado en dos películas que concurren a los famosos galardones de cine de Hollywood. Son Natalia Bou, que ha seleccionado y contratado la figuración de la película Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, nominada a Mejor Película de Habla no Inglesa, y en la que además su protagonista, Antonio Banderas, compite por el de Mejor Actor; y la setabense Deneb Sabater, que ha trabajado en la producción de la película Klaus, que concurre al premio a Mejor Película de Animación.

Natalia se ha encargado de seleccionar los figurantes que aparecen en Dolor y gloria. La setabense trabaja en el departamento audiovisual de la empresa Personal 7 —que dirige Iván Armesto, concursante de la primera edición de Gran Hermano, que tras su paso por el reality creó la empresa de dirección de casting y figuración. En la película de Almodóvar, Natalia seleccionó a unos 700 figurantes para los rodajes que tuvieron lugar en Paterna (donde se grabaron las escenas de la infancia del protagonista) y en Madrid (donde tuvo lugar el rodaje de las secuencias de adulto). Una cifra importante de actores sin texto, aunque «no es de las más grandes» señala Natalia, curtida ya en seleccionar la figuración de películas y series de televisión, ya que la empresa ha realizado la figuración de cintas tan taquilleras como la de Almodóvar, Mientras dure la guerra, Padre no hay más que uno y Si yo fuera rico, entre otras.

Para elegir la figuración de una película como Dolor y gloria, Natalia ha explicado a Levante-EMV que la productora y el equipo de dirección del filme «nos pasan el plan de rodaje, el desglose, con las necesidades», y a partir de ello, «realizamos la propuesta de figuración que consideramos que se adecua a esas necesidades», una propuesta a partir de la cual «el mismo director o el equipo de dirección selecciona a la gente; o nos dan libertad para hacerlo nosotros». En el caso del director manchego es conocido su absoluto control de todo el proceso de la película. La joven de Xàtiva, licenciada en Periodismo, explica que la productora de la película detalla el número de figurantes que necesita, algo que desde la empresa de figuración «no podemos variar prácticamente, ya que hay una partida presupuestaria concreta y es muy complicado salirse de lo estipulado, aunque pueden haber cambios: que te pidan más gente para una secuencia, porque la localización lo requiere; o al contrario», explica.

Sobre la nominación a los Premios Oscar de Dolor y gloria, Natalia Bou afirma que «es emocionante, ya que aunque en caso de ganar el premio a mi no me llega nada, no me va a tocar nada, pero he puesto mi granito de arena y eso siempre hace ilusión».

Una ilusión compartida por Deneb Sabater, que ha trabajado en la coordinación de la producción de Klaus, candidata al Oscar a la mejor película de animación, y que al conocer la nominación «lloré al enterarme», según afirmaba la setabense en declaraciones al periódico El Mundo.

Fundadora de MIA

Esta licenciada en Comunicación Audiovisual trabajó como production manager de Klaus, película del estudio de animación The Spa Studios para Netflix, después de trabajar en el cortometraje de animación Margarita —que fue candidato al Goya, igual que Klaus—, en los cortos Reset y Muchacha con paisaje, o en series como Shadownster, entre otros. La joven setabense, que se ha especializado en la producción de cine de animación, ha creado la asociación Mujeres en la Industria de la Animación, MIA, para potenciar el trabajo de las mujeres en el sector.

Dolor y gloria y Klaus atesoran ya diferentes premios. La de Almodóvar arrasó en los Goya, logrando siete galardones; y la de animación ha ganado un Bafta y siete Annie. Ahora van a por el Oscar.