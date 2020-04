Compromís per Canals niega inestabilidad en el gobierno municipal y asegura que continúa elaborando el presupuesto

Compromís per Canals ha desmentido «rotundamente» las acusaciones «falsas y totalmente infundadas» sobe la dimisión del regidor Pere Pau Martínez, responsable del área económica y cuarto teniente de alcalde. El partido de la alcaldesa, Mai Castells, ha asegurado que la marcha del regidor no deja al consistorio en ninguna situación de ingobernabilidad. «Unos días antes de la declaración del estado de alarma, Pere toma la decisión, por cuestiones estrictamente personales que forman parte de su privacidad, de dar un paso atrás en la política activa en el Ayuntamiento de Canals, una decisión que se comunicó a todos los compañeros de partido y los compañeros de gobierno del ayuntamiento; una decisión que fue totalmente respetada y a la que le dimos todo nuestro apoyo», explica el secretario local de Compromís y también regidor, Miquel Alventosa. «En este sentido, Pere nos dijo que sería él quien daría todas las explicaciones pertinentes en el plenario que el ayuntamiento iba a celebrar el 26 de marzo. Tan sólo dos días después de esta comunicación interna [antes, por tanto, del 14 de marzo], se declara el estado de alarma y el equipo de gobierno se pone manos a la obra para aplicar todas las medidas que vienen dictadas desde el gobierno central. Además, se continúa trabajando en todas las tareas habituales de las diferentes concejalías, entre estas el trabajo de los presupuestos 2020. Y que por otro lado, Pere, con la responsabilidad que llevan estos días, sigue trabajando y colaborando con el equipo, como se vio ayer [por el miércoles, 8 de abril] en una videollamada colectiva de trabajo, ya que él sigue siendo concejal de la corporación hasta que su renuncia no pase por pleno».

Según el secretario de Compromís, «el hecho de que se trabaje con los presupuestos prorrogados no implica la paralización del ayuntamiento» y «los presupuestos quedan a la espera de que el departamento de intervención dé la liquidación del período anterior, 2019, que deberá pasar por pleno para poder sacar adelante los del siguiente año. Es necesario señalar que los "tempos" de los presupuestos del año 2020 nos los ha marcado el departamento de intervención. En todo momento, el equipo de gobierno ha seguido las indicaciones de este departamento. Además, Pere P. Martínez, tras la comisión de economía del mes de enero donde se preguntó por el estado de los presupuestos, iba a explicar, detalladamente, en qué punto se encontraban y el motivo de su retraso. Desgraciadamente, tanto Socialistes de Canals como el Partido Popular de Canals abandonaron el pleno poco después del inicio, por lo que el concejal de economía no pudo hacer ningún tipo de explicación referida a los presupuestos. Sin embargo, Martínez dio las explicaciones pertinentes en Canals Radio, la emisora ??municipal».

Según Compromís, los presupuestos «se siguen trabajando para añadir todas las urgencias que puedan surgir de esta crisis. Y en palabras de Mai Castells, nuestra alcaldesa, a diferentes medios de comunicación, deberán ser unos presupuestos sociales y de ayuda al tejido comercial local». Por otro lado, según Compromís, el hecho de no dictaminar un relevo «es muy simple. Primero se comunica a la junta electoral, que dictaminará qué persona sigue en la lista de Compromís per Canals para poder hacer el relevo. Una vez digan cuál es la persona indicada, se le comunica. Pero, con la declaración del estado de alarma, todos los trámites están paralizados, por lo que no se ha hecho todavía efectivo este relevo».