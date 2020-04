XÀTIVA I L'ENDEMÀ DEL BACILUS VÍRGULA-1885

En assabentar-nos de l'allargament de l'estat d'alarma dues setmanes més, molts pensem què farem el dia en què s'acabe amb la covid-19. Més que una victòria, es tractarà d'una treva fins a l'arribada d'un nou hivern. El conavirus ha arribat per quedar-se i esdevindre en el principal enemic de la sanitat mundial fins que no es trobe una vacuna i es desenvolupe una cultura de la prevenció. Però pensem en el dia que tots desitgem que arribe. Busquem antecedents històrics i els trobem per exemple amb la irrupció a Europa del Bacilus Vírgula a inicis del segle XIX, i que va visitar Xàtiva en nombroses ocasions al llarg de la centúria, amb especial crueltat a la primavera de 1885.

Procedent de l'Índia, atacà amb virulència la metròpoli colonial, Gran Bretanya, i després es va estendre per Europa en diverses onades provocant milers de morts a tot el continent. A Espanya sembla que entrà pel port de Vigo al 1835, i a falta de globalització, el fet que va ocasionar l'expansió per tota la península va ser el moviment de tropes a causa de les guerres carlines, i el factor que ocasionà el seu arrelament a totes les poblacions que visitava, la misèria dels àmbits urbans, on troba el caldo de cultiu ideal per a sobreviure entre aigües contaminades, aliments passats i habitatges insalubres.

El Vírgula es va empadronar a Xàtiva a mitjans del segle XIX, i aprofità l'arribada de la calor per a créixer en condicions extremes d'insalubritat existents a diversos punts de la ciutat, entre els quals destacava la plaça del Mercat, on la convivència de l'Escorxador Municipal, amb llocs de venda d'aliments i la inexistència d'un clavegueram modern que impedira la barreja d'aigües de consum amb residuals, va crear les condicions ideals per a incubar al nou patogen, el qual tambè s'apegava molt fàcilment amb el contacte amb altres infectats.

La pitjor epidèmia ocasionada pel Vírgula va ser l'atac de 1885. A Espanya van haver 202.158 infectats, i 75.731 morts. I la zona més afectada van ser la regió mediterrània. Només la capital del Túria va tindre 30.562 infectats amb 13.375 morts, i Xàtiva, a falta de dades sobre la població infectada, va sumar 284 morts, sobre una població aproximada de 14.534 habitants. Tota una catàstrofe sanitària que paradoxalment tenia solució. El científic Robert Koch havia identificat dos anys abans l'agent patogen del còlera, batejat amb el nom científic de «bacilus vírgula», i havia trobat una vacuna, la qual no va ser validada per les autoritats sanitàries fins molt de temps després.

Abans del descobriment de Koch, les tècniques curatives per a detindre la mortal gastroenteritis consistien en banys d'aigua calenta i freda per a facilitar els vòmits, la dieta absoluta, les fregues amb tintura per a provocar suors, o fins i tot, aplicació de sangoneres . Remeis que l'única cosa que aconseguien era afeblir encara més al malalt, deixant la seua supervivència a costa de la resistència física de l'afectat.

L'infern comença a Xàtiva el diumenge 22 de març, amb l'aparició de tres casos colèrics en un mateix dia, que s'atribuïen a la circulació d'unes taronges o bunyols passats, o una altra classe de llepolies, durant el dia de Sant Josep. Temps més tard es va considerar com a epicentre del còlera a les males condicions higièniques de l'Escorxador Municipal. El 25 de març, el diari regional Las Provincias es va fer ressò dels casos detectats, i va informar de la reunió duta a terme entre el diputat provincial i l'exalcalde de Xàtiva pel partit conservador, Cándido Soldevila, i el Governador Civil. El primer va proposar el tancament de la ciutat davant les protestes del sector comercial de la ciutat.

Gràcies a les gestions de Cándido Soldevila, la Diputació va muntar ràpidament un hospital de campanya que puguera atendre als infectats sota la direcció dels metges locals: Antonio Ochoa i Rafael Piñana. A més van tindre el suport de la Junta provincial de Sanitat, que va enviar metges i material mèdic per a passar una quarantena, basada en el tancament de la ciutat, que recuperava temporalment la funció de les muralles i portes de Xàtiva com a cordó sanitari.

El 16 de juliol, quasi quatre mesos del tancament, va deixar de morir gent pel còlera. El 25 d'agost Xàtiva va anar recuperant molt a poc a poc la seua vida comercial i social. Primer amb un vot de gràcies emés des de l'ajuntament en aquell dia al diputat Provincial Cándido Soldevila: «es profundamente consolador el ejemplo de civil entereza y de serena obligación que dicho señor Soldevila ha dado a todo este vecindario, acudiendo a todas horas y desde que se inició la enfermedad a las casas de los coléricos, visitando enfermos, distribuyendo limosnas a los pobres, proponiendo obras que dieran ocupación a los braceros que se hallaban sin trabajos, estableciendo lazaretos, barracones y un hospital de coléricos, y en fin procurando mejorar las condiciones higiénicas de esta localidad, evitando cuando menos su desarrollo, y todo con el beneplácito de este ayuntamiento que en cuanto sus fuerzas lo han permitido ha coadyuvado a facilitar los recursos extraordinarios».

Curiosament no trobarem cap acta consistorial d'agraïment cap al personal sanitari, i en aquell document oficial també se'ns diu que la crisi sanitària va durar uns cinc mesos, des de finals de març fins al 15 d'agost. Després, un altre acte oficial. Una missa especial a celebrar en Sant Francesc en sufragi per les ànimes de les 284 víctimes, i cal dir que no va ser en la Col·legiata de Santa Maria, perquè un 22 d'abril en ple estat d'alarma, es va enfonsar la volta principal de la basílica. Més desgràcies, impossible. I només es va reactivar la vida a Xàtiva a partir del 12 d'octubre d'aquell any, moment en què es va decidir organitzar una processó per a celebrar la fi de l'epidèmia, en la qual es trauria al carrer tant a la patrona de la ciutat, la Verge de la Seu, com al Santíssim Crist del Carme. Què ningú espere per tant en recuperar la normalitat l'endemà de la fi de l'estat d'alarma per la covid-19. Aquesta arribarà només a poc a poc.