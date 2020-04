La escuela de fútbol del Canals Promeses CF cumple cinco años

Este 15 de abril la escuela de fútbol Canals Promeses CF cumple 5 años, un aniversario que se verá empañado por la crisis sanitaria de la covid-19, que impedirá que los jugadores y miembros del club puedan celebrar esta efeméride en el terreno de juego. La entidad deportiva se creó con el objetivo de formar y educar de manera saludable a los niños y niñas a través del fútbol. El Canals Promeses CF cuenta con un modelo de juego y entrenamiento propio que ha desarrollado a lo largo de estos cinco años, con muy buenos resultados. La evolución del club ha sido muy positiva desde su creación, y en la primera temporada, la de 2015-2016 ya empezó con 98 jugadores y ocho equipos; en la temporada 16/17 pasó a 154 jugadores y once equipos; en la 17/18, 182 jugadores y 12 equipos; en la 18/19, 228 jugadores/as y 16 equipos; y en la actual temporada, 2019-2020, cuenta con 265 jugadores y 18 equipos.

En esta trayectoria, destaca deportivamente el ascenso del equipo juvenil a 1ª Regional Juvenil, en la temporada 2016/2017, así como la creación del equipo amateur femenino. En el club no solo se realizan los entrenamientos semanales de fútbol sino que el club también realiza anualmente varias actividades como 3 campus -en Navidad, Pascua (este año no, por el coronavirus) y verano-, así como torneos, jornadas divulgativas para padres, madres y niños con temática como la psicología deportiva, hábitos alimenticios para jóvenes deportistas, etc. Desde el club y la escuela de fútbol remarcan que todos los técnicos (entrenadores, preparadores físicos) tienen «una adecuada formación tanto académica (licenciatura/grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) como deportiva (nivel I, II, III de entrenador de fútbol) puesto que desde el club creemos que esta formación es fundamental para el desarrollo deportivo de los jugadores y jugadoras y por eso incentivamos a nuestros técnicos en su formación sufragando el 50% del gasto en la realización de cursos», explican.

El Canals Promeses tiene un convenio de filiación con la UD Canals, así como también con la Universidad Católica de València (delegación de Xàtiva). La entidad deportiva ha querido agradecer «a todos los jugadores y jugadoras que han pasado por el club durante estos cinco años y a los que continúan estando, la confianza que han depositado en el Canals Promeses, y como no a todas las familias por mostrarnos su apoyo en nuestra tarea», concluyen.