ÉS L'HORA D'ACTUAR

Des de bon matí i fins ben tard dones i homes s'entreguen en la neteja de places i carrers, en el repartiment d'abastiments alimentaris per als mercats, en el conreu de la terra, en la venda directa al públic i en les atencions sanitàries. Persones anònimes a qui tots i totes hem de donar-vos les gràcies. Ho diem mirant-vos als ulls i perquè ho pensem: Xàtiva sou vosaltres. I necessàriament, per una vegada, hem d'estar a la vostra alçada.

En poques hores els diferents representants dels grups polítics municipals tindrem l'oportunitat de deliberar, institucionalment, sobre l'estat de la ciutat davant l'actual crisi sanitària i sobre les accions front a les posteriors conseqüències econòmiques. Encara que tard se'ns convoca tenim l'esperança que aquest siga un encontre que vaja més enllà del gest mediàtic i de l'enumeració dels fets ocorreguts o la insinuació d'hipotètiques propostes. En canvi, desitgem una voluntat comuna i sincera d'incloure a totes les opcions polítiques i agents socials en la construcció d'un nou camí, que compte amb les aspiracions d'una generació decidida a definir la visió a mitjà i llarg termini de l'economia i la societat de Xàtiva en un nou escenari ple d'incerteses i reptes.

El dia després

Com i quan acabarà aquest mal somni? La gran qüestió que en clau sanitària, primer, i en l'àmbit econòmic, després, recorre els nostres pensaments. El retorn a la normalitat dependrà de l'encert dels protocols sanitaris, dependrà de la nostra capacitat immunològica i sobretot del descobriment de la vacuna.

Ara bé, quan la normalitat vaja restablint-se les 879 portes dels comerços, bars, empreses de serveis i restaurants de la ciutat començaran a trencar el seu silenci. Aleshores les 251 empreses dedicades a la construcció hauran de tombar la seua quarta paret. Les 168 activitats vinculades als serveis socioculturals i les 169 empreses industrials hauran reobert les seues portes. I totes es sotmetran al vertigen que pot arribar a provocar el precipici del Bellveret. Un precipici des d'on moltes empreses poden caure i no trobar la manera de remuntar. L'estructura econòmica xativina és fortament dependent del sector serveis, molt vinculada al fenomen de la microempresa i amb un sector secundari molt feble. I gràcies, encara, que l'agricultura s'ha mantingut al llarg del temps i ha assegurat l'abastiment dels nostres mercats. Tot i el seu oblit institucional. Certament, no som un entorn productiu potent.

Una economia local lligada al comerç i a l'hostaleria després de dos mesos sense activitat ens pot conduir a un escenari verdaderament complicat. Sent molt optimistes ens podríem trobar en una eixida econòmica en forma de "V", però malauradament donada la nostra estructura econòmica estem més prop d'una eixida en forma de "U" i amb els dos pals prou separats. Per això, encara que amb retard hem d'actuar conjuntament amb fermesa posant les llums curtes i mobilitzant el màxim de recursos econòmics municipals i procedents d'altres administracions per aconseguir una incorporació d'ajudes circulants i finalistes per a les empreses dedicades al sector serveis i al sector de la construcció per intentar parar el colp. I projectar, alhora, les llums llargues potenciant el primer i el segon sector per generar cohesió i equilibri social i assegurar-nos un teixit productiu amb molta més força que l'actual.

La Casa de la Ciutat

Els membres del Grup Municipal de Xàtiva Unida hem format part del govern i som conscients de les limitacions d'acció en què es pot trobar l'administració local. Tanmateix, no ens podríem perdonar mai com a institució que algun dels 21 regidors i regidores, representants legítims de la sobirania municipal, trobaren limitacions en les seues iniciatives en favor de la ciutat. Entenem que cal fer el possible i el que és impossible perquè totes les persones de l'ajuntament, des de l'esfera política i tècnica, aporten el seu treball com a exemple d'obligació moral. Tot açò ha d'implicar una reestructuració en l'organització política municipal junt amb una nova organització dels recursos humans i materials. Parlem d'una redefinició de les delegacions de govern, un nou pressupost municipal consensuat que supere l'actualment vigent i un nou decret d'organització dels treballadors i treballadores del consistori. Un nou ajuntament que encaixe amb les necessitats encaminades a la promoció econòmica i l'emergència social derivades de la crisi sanitària. Un full de ruta defensat amb audàcia, treball, unió, passió i visió de futur.

Xàtiva Unida

El 30 de març de 2020 Xàtiva Unida enregistrava en l'ajuntament un document de treball amb mesures immediates, a mitjà i llarg termini. El debat intern, en la nostra formació, ens conduí a sumar-nos decididament al missatge de confinament sanitari i a l'aportació documentada de tres entorns de treball, set línies d'actuació i quaranta-cinc mesures concretes en l'àmbit econòmic i social municipal. El mateix dia l'alcalde rebia per part nostra una comunicació telefònica informant-lo sobre el registre i reiterant la nostra disposició a treballar conjuntament. Allò que era impensable fa unes setmanes, ara entenem que és inevitable. Les dones i homes de Xàtiva Unida ens posem a disposició del govern de la ciutat per compartir la càrrega d'aquesta crisi. Ho fem renunciant, d'avantmà, a cap retribució econòmica afegida. Ho fem sense esperar res a canvi. Ho fem perquè és la nostra obligació com a representants de la ciutat.

Som conscients del risc que poden implicar aquestes apel·lacions a la responsabilitat, paradoxalment, potser una minoria les pretenga confondre amb manifestacions partidistes per una banda o com símptomes de claudicació per una altra banda. S'equivoquen. En paraules de Ximo Puig, president de la Generalitat, ara és l'hora d'aconseguir una nova normalitat que implique treballar des de l'acord en totes les administracions, també en els ajuntaments, per aconseguir consens i construir unes bases comunes en el que és bàsic. Des de Xàtiva Unida compartim aquest sentit de la responsabilitat i insistim en la unitat d'acció com a únic camí.

Ara és l'hora d'actuar. En moments excepcionals, tenim dos possibles camins que poden acabar determinant el fet col·lectiu; ser millors d'allò que som o ser pitjors d'allò que som ara. Hem d'estar a la vostra alçada. Hui ja no és una opció entre altres, sinó l'única possible. Actuem.