Fallece una anciana de La Beneficència de Ontinyent enferma de coronavirus y la residencia asegura que no hay más contagios

Una mujer de unos 80 años contagiada de coronavirus ha fallecido en Ontinyent. La anciana, usuaria de la residencia Nuestra Señora de los Dolores de Ontinyent, La Beneficència, falleció a causa de otras patologías previas que arrastraba, aunque se ha conocido también que estaba infectada de covid-19, según han confirmado fuentes de la residencia ontinyentina. La mujer, enferma de otras patologías, fue ingresada en el hospital, donde, siguiendo el protocolo de Sanitat, se le practicó la prueba de la covid-19, que confirmó que estaba infectada del virus, aunque la dirección de La Beneficència ha aclarado que la mujer falleció «a causa de otras patologías. La infección del virus se detectó de forma casual, al ser ingresada en el hospital por otras enfermedades. Allí le hicieron la pertinente prueba, que confirmó la infección», recalcaban.

Desde La Beneficència han explicado a Levante-EMV que la mujer fue ingresada en el hospital de referencia del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent —el centro sanitario de referencia es el hospital Lluís Alcanyís— y que falleció el pasado 15 de abril. Indicaron que la anciana «estaba asintomática y ha fallecido por otras causas, no por el coronavirus», insistían desde la dirección de la residencia. El centro ontinyentí también ha asegurado que no hay más casos de contagio en la residencia y que la situación «está totalmente controlada». La Beneficència ha querido transmitir un mensaje de «tranquilidad», reiterando que en el centro «todo está controlado y no hay más casos de contagio del virus».

Servicio de videoconferencia para residentes

Por otra parte, La Beneficència ha puesto en marcha un servicio de videoconferencia para conectar a los residentes con sus familiares. La pandemia de la covid-19 que ha obligado al confinamiento y a restringir los contactos físicos y de forma presencial, ha motivado que la residencia Nuestra Señora de los Dolores de Ontinyent haya puesto en marcha este servicio. «Somos conscientes de la necesidad de los mayores de contactar con sus familias y a fin de paliar su posible sensación de soledad o aislamiento, desde el centro se ha habilitado un teléfono para realizar videoconferencias por WhatsApp», explican. El servicio está en marcha desde el pasado 13 de marzo y los familiares, previa solicitud, pueden contactar a través de este medio con su familiar residente en la residencia.