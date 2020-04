La yegua Cayetana

Claro que me preocupa estar en manos de un tarado que domina el mundo. El hombre más poderoso de la tierra ha ido aumentando su capacidad de no razonar hasta llegar al principio de la insensatez más absoluta; de creerse el dios de todos los mortales y de amenazar con odio y sed de venganza todo aquello que no baile a su alrededor. Su mensaje, este mensaje tan apocalíptico para quienes no están a su lado, le está llevando a un callejón curiosamente con salida, ya que la covid-19 debe haber aumentado el sinsentido que le está llevado a aumentar su popularidad. Con su pan se lo coman y lo digieran. El tiempo dirá.

Al tarado no le tiembla el pulso quizás porque no tiene. Quizás porque por su venas corre una especie de droga exportada que le hace ser así de peligroso, y como las misas no tienen sentido sin monaguillos, ha lanzado la orden de que todos los feligreses adictos a la locura colectiva tomen papel y lápiz y asientan con un «sí señor, señor». Y hasta aquí ha llegado como era de esperar. Trump (el tarado) ha lanzado al mundo su mensaje vomitivo y los acólitos han firmado con la señal de la cruz en forma de cruzada.

La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) acaba de hacer un llamamiento en el que pide y anima «a los periodistas a luchar sin descanso contra las estrategias de desinformación que tratan de aprovechar la crisis para fomentar el miedo, la crispación y el odio, en una escalada que atenta contra valores fundamentales del sistema democrático». Y todo viene a cuento de la postura de Vox ante la grave crisis pandémica que estamos sufriendo. Sus continuadas mentiras y sus furibundos ataques sin pies ni cabeza basados en la falsedad, se han convertido en un enemigo tremendamente peligroso en una sociedad democrática como la nuestra. No todo vale cuando la razón es el odio y cuando se representa a unos cuantos millones de votantes. No les vale una mascarilla ridícula con la bandera de España que una vez más queda apropiada por ellos, sin derecho alguno. Y luego preguntan porqué esa bandera se ha convertido en un elemento conservador que es incapaz de unir.

El tarado acaba de lanzar al mundo su penúltimo y estúpido mensaje que se resume fácilmente: «al chino se le cayó una probeta mientras investigaba unos virus en un laboratorio de Whuan. El líquido se lo tragó un murciélago (¿no sería la mascota del València?) que luego mordió al chino que fue a comprar al mercado de Huanan y comenzó el contagio». El tarado lanzó el mensaje y corrió como un poseso a buscar la última dosis. Antes, culpó a la OMS de ser los culpables de la pandemia y lanzó el aviso de que se acabaron las ayudas. El dueño del mundo demuestra con creces su grado de locura.

Sus colegas de Vox han copiado el mensaje pero han equivocado la fuente y los orígenes. Hay otra teoría más creíble y es que la covid-19 lo trajo una yegua de 680 kilos de nombre «Cayetana» procedente de Massamagrell que participó en el concurso de Tir i Arrossegament en la última Fira de Xàtiva. Allí dejó a sus portadores en la arena y comenzó a contagiarse todo dios.

Evidentemente esto no es nada más que una teoría-tontería pero los de la ultraderecha son capaces de creérselo y culpar al gobierno de haber dejado celebrar la edición del pasado año allá por las instalaciones del pabellón de voleibol. Y cuidado porque sus aprendices les pueden seguir la estela y creérselo a pies juntillas, para demostrar quien es más ignorante y más cortito de mollera.

Y como le llegue a los oídos al tarado de la Casa Blanca estamos apañados, porque es capaz de lanzar sus misiles en la próxima Fira de Xàtiva (si se celebra) y sin remordimiento alguno. Que para chulo su señoría. Y para rematar la faena puede lanzar un wanted buscando a Cayetana.

Arrimar el hombro no lo harán, pero lo que es hacer el payaso lo hacen y un rato largo. Al fin y al cabo solo sirven para eso, pese a que la gente se esté muriendo y el mundo pida un esfuerzo colectivo. No va con ellos.