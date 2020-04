Després de molts anys, enguany, el 25 d'abril no se celebrarà davant la Pedra, davant del Monument als Maulets. Tanmateix, les circumstàncies extraordinàries que envolten aquesta diada no han de ser un entrebanc per a la seua commemoració. Des de les gèlides pantalles dels aparells informàtics però també des dels balcons i terrats hem de manifestar la nostra voluntat de recordar aquella «trista batalla [que] va somoure la terra d'Almansa», com cantava Al Tall. I l'hem de recordar no des de la nostàlgia d'un passat més o menys idealitzat, sinó des de la ferma decisió de construir un futur diferent, millor.

Efectivament, el 25 d'abril del 1707 va tenir lloc la batalla d'Almansa, en què les tropes austriacistes van ser derrotades per l'exèrcit borbònic. Els efectes d'aquesta derrota no es van fer esperar: la caiguda i ocupació militar del País i la promulgació del Decret de Nova Planta (29 de juny), que posava fi a l'entitat política creada per Jaume I quasi cinc-cents anys abans i proscrivia a l'àmbit públic la llengua pròpia. A Xàtiva, les conseqüències de la derrota d'Almansa anaren més lluny per tal com la seua resistència comportà un setge de quasi dos mesos, la fi del qual suposà la crema de la ciutat el 19 de juny i, posteriorment, la imposició de l'ignominiós nom de Colonia Nueva de San Felipe. Òbviament açò és el que commemorem, però ens quedem amb la celebració festívola i, alhora, enyoradissa o bé reivindiquem i lluitem per una nova realitat per al País Valencià? Fem una diada de comboi o li plantem cara al Borbó i tot el que comporta?

Enguany, el record d'aquell fatídic dia està envoltat per les adverses conseqüències provocades per la pandèmia de la covid-19, entre elles la por. La por a la malaltia, a la incertesa laboral, a la mort, a la misèria... Aquesta inseguretat individual o social no ens ha de dur, però, a renunciar als drets i llibertats democràtiques, ans al contrari, ara més que mai, hem d'estar vigilants davant l'aparició de tendències autoritàries que minen l'estat democràtic. L'existència de caps militars i de les forces de seguretat en el comité de crisi, l'ús de la violència repressiva, la vigilància digital dels moviments de la ciutadania són indicis perillosos que cal frenar. Per això, front aquests senyals, exigència en l'aprofundiment de les llibertats i drets individuals i col·lectius.

Així mateix, la crisi pandèmica ha fet aflorar la vocació centralitzadora de l'estat espanyol que, amb la declaració de l'estat d'alarma, ha mostrat les seues urpes amb la intenció primera de centralitzar les compres de material sanitari o amb l'adopció del confinament per igual a tots els territoris sense tenir en compte les diferents circumstàncies. Tanmateix, amb el pas dels dies s'ha demostrat que la gestió feta des de la proximitat ha estat, i és, més eficient.

A més, la crisi social que s'aveïna pot ser de dimensions inimaginables. I no. No volem tornar a la «normalitat» de la precarietat i de les desigualtats que la crisi del 2008 va multiplicar. Per això, caldrà exigir i lluitar per un sistema que pose per davant de tot el dret a la vida digna de les persones, per a la qual cosa s'haurà de reforçar, millor blindar, els serveis públics, amb un sistema fiscal realment progressiu que permeta la redistribució de la riquesa.

En aquest 25 d'abril, dia de les llibertats nacionals del País Valencià, cal reivindicar, també, una altra normalitat. No volem continuar amb la situació d'infrafinançament que, malgrat totes les promeses, no s'ha solucionat en els quaranta anys d'autonomia, com a conseqüència de la submissió partidista i de les elits econòmiques envers el govern de l'estat. Un finançament injust que impossibilita de mantenir l'estat del benestar, els serveis públics d'educació, sanitat i serveis socials, imprescindibles en una situació com la que estem vivint per a evitar la vulnerabilitat d'amplis sectors socials.

A més, els atacs constants a la llengua per part dels partits de la dreta o per actituds i comportaments de membres dels cossos de seguretat de l'estat i altres treballadors/es públics... ens porta a situar-nos en una defensa aferrissada d'aquesta senya d'identitat de les valencianes i valencians.

Cal, per tant, reclamar un nou finançament però, també, almenys, una altra relació amb l'estat que ens allunye d'aquesta «normalitat autonòmica» i permeta una nova estructura política amb el major nivell d'autogovern.

Aquest dissabte, per tant, el poble valencià té molts motius per eixir als balcons i a les xarxes. Hem de cridar per un futur millor, més lliure, més democràtic, més digne, més valencià. I hem d'honorar, per tant, aquells maulets de la primeria del segle XVIII que lluitaven per un País lliure però també per un canvi social.

Alfred Boluda Perucho

Regidor de Xàtiva Unida