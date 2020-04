Doblegant la corba del desfici

A partir de demà, els xiquets podran eixir al carrer. Com sembla que l'aïllament per a protegir-nos del SARS-CoV-2 encara va per llarg, les autoritats han decidit d'afluixar una miqueta la mà. Els primers beneficiats d'aquesta magnanimitat (del govern, dels científics o de no sé qui) seran els menors de 14 anys. ¡Uau! Que es puga eixir al carrer sona a recuperació de la llibertat perduda. Però no, les criatures no van a ser rescatades de la presó domèstica. Encara no podrem veure jocs infantils multitudinaris a plaça de l'Espanyoleto, avinguda de les Corts Valencianes, Glorieta, Albereda o Jardí de la Pau. ¡No! Anem a pams. De moment sols hi haurà breus estones de llibertat vigilada. L'afluixada de xiquets i xiquetes s'assemblarà molt al trasllat dels animals salvatges des del vell zoològic de Vivers al Bioparc; continuen tancats, però tenen més espai. També podem tirar mà d'altre símil, el del reclús en règim d'aïllament que només pot eixir al pati una estona diària. En fi, ja s'imaginaran que faig broma. Les autoritats competents permeten que una persona adulta puga traure al carrer, una hora cada dia, un màxim de tres xiquets.

Els nanos no podran ajuntar-se amb altres menors, ni allunyar-se més d'un quilòmetre del seu domicili. Tots, grans i menuts, estaran adequadament protegits. Els més xicotets hauran d'anar asseguts en els seus carrets. «Les mascaretes no seran obligatòries, però sí recomanables», ha dit l'autoritat, que oblida un detall, les instruccions de com col·locarles a monyicots de dos anys de manera que no puguen arrencar-se-les. (Els xinesos han dissenyat una disfressa que sembla un vestit d'astronauta.) Però continuem amb l'alleugeriment de les mesures de contenció del virus. Els polítics de moltes comunitats autònomes s'estan posant nerviosos; creien que ja començava la desescalada de l'estat d'alarma. Dimarts, el ministre Illa els tragué de l'error. Encara estem doblegant la corba. ¡Uf, quines paraules! («Doblegar la corba», «desescalada asimètrica».) Podrien utilitzar altres expressions, com «suavitzar gradualment l'estat d'incomunicació» o «retirar a poc a poc les mesures d'aïllament». Però els neologismes i les metàfores agraden moltíssim als polítics i els periodistes. ¿I quan serem desescalades les persones incloses en altres franges d'edat?

No se sap. No es donen tampoc xifres de la Costera desglossades per poblacions. La Generalitat continua proporcionant dades globals. Quant a nombre d'infectats i morts per coronavirus, el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ocupa la posició 19 en la llista dels 24 departaments del País Valencià. Això vol dir que tenim unes xifres molt baixes quan escric aquesta columna, 248 infectats i 33 morts (un 0,017% de mortalitat, perquè el departament atén 194.513 persones). Però no coneixem les xifres concretes de Xàtiva, Canals, Alcúdia, Ontinyent, Albaida... ¡Ben estranya, la política comunicativa de conselleria! Els xativins ignorem, per tant, quina és la incidència real de la pandèmia en la nostra ciutat, ni quan ens tocarà la desescalada asimètrica de què tothom parla. Per altra banda, s'havia anunciat moltes vegades la realització d'un estudi de seroprevalència del coronavirus en la població espanyola. El govern central vol conèixer el grau d'expansió del patogen. Finalment, sembla que l'estudi s'ha començat a fer. ¡Ja era hora!

El ministre de Sanitat anuncià que serà testada una cohort de 62.400 persones, per a determinar el percentatge de població que pateix o ha patit la malaltia. Durant tres setmanes, els equips de l'Institut de Salut Carles III visitaran més de 30.000 llars en dues onades successives, per tal d'aconseguir una mostra representativa de tot l'Estat i conèixer la dimensió real del coronavirus. Les llars han estat seleccionades aleatòriament amb ajuda de l'Institut Nacional d'Estadística. La recerca comptarà amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes. ¿Totes? El president de Galícia havia decidit que la seua comunitat faria el seu estudi propi. Pedro Sánchez va dir: Respeto la decisión, però no estoy de acuerdo con ella. El estudio debe hacerlo el Ministerio de Sanidad. Hasta ahora, la homogeneidad ha sido beneficiosa para todos los españoles. Ignore si hauran parat els peus a Núñez Feijóo. En fi, els resultats de l'estudi no se sabran fins a juny. Mmm. ¿Això allargarà molt la desescalada? Enyore els esmorzars dels dissabtes amb els amics.