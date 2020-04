Ningún contagiado en 24 horas en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, aunque se contabiliza una muerte más

Las cifras de control de la propagación e incidencia del coronavirus en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent de este martes señalan que en toda el área no se ha registrado ni una sola infección nueva respecto del anterior registro, el del lunes, según datos de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Por contra, al número de fallecimientos se añade una persona. Así, desde el inicio de la pandemia Xàtiva-Ontinyent ha registrado un total de 36 muertes. El número total de infectados en todo este tiempo ha sido de 281 personas. La conselleria no facilita a nivel local el número de enfermos recuperados. Estas cifras arrojan un tasa de infectados de 144,5 por cada 100.000 habitantes. Y una tasa de mortalidad de 18,5 por cada 100.000 habitantes. Respecto a este tipo de balances por departamento, el PP de Xàtiva expresó en ruegos y preguntas el pasado sábado, en el pleno, su queja por no haber recibido contestación alguna a sus peticiones anteriores sobre datos locales de la pandemia. El PP pide que el alcalde, Roger Cerdà, reclame la información a la Generalitat sobre contagiados en Xàtiva y, a la Conselleria de Sanitat, la petición de realización de test a la población, tal como ya informó Levante-EMV este lunes.