El entorno sociodemográfico influye para lograr óptimas protetizaciones

El estudio Sociodemographic Determinants for the Health-Related Quality of Life o Patient with Vascular Amputations as determined with the Prosthesis Evaluation Questionnaire de José Vicente Benavent aporta evidencias de la importancia del entorno sociodemográfico en la optimización de la protetización.

El enfermero setabense realizó su tesis doctoral junto al Departamento de Veteranos de la US Army de Estados Unidos, a cargo de la coronel Marcia Legro. El ejército norteamericano centró su parte del estudio en amputados de guerra, mientras que Benavent lo hizo en amputados vasculares. Benavent creó un cuestionario para evaluar la posibilidad de implantar prótesis a un amputado de pie por causa diabética. El estudio realizado junto al ejército norteamericano permitió al enfermero y fisioterapeuta de Xàtiva ser autor de una patente internacional de propiedad intelectual.

A partir de ese estudio, Benavent y el resto del equipo médico que han conseguido publicar en EE.UU investigaron si los factores sociodemográficos podían influir en los resultados como causa de amputación. El trabajo de campo de la investigación ahora difundida se realizó en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Y la indagación pone de manifiesto que la formación cultural «influía más que la edad del paciente» a la hora de obtener mejores resultados en la implantación de prótesis. El estudio revela que «a mayor nivel cultural, mejor resultado en la optimización de la protetización (adherencia) que por causa de la edad», explica Benavent. El enfermero setabense señala que la investigación y las conclusiones a las que han permitido llegar «nos servirá para tener en cuenta que hay factores en los que no contábamos y que hay que tener en cuenta para que este tipo de paciente tenga una buena calidad de vida con su prótesis», concluye el investigador de Xàtiva.