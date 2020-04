Un investigador de Xàtiva publica en EE UU un estudio sobre prótesis en amputados

Estados Unidos cuenta con las mejores revistas sobre investigación médica y ciencias de la salud, ediciones especializadas de gran prestigio en las que resulta muy complicado publicar y difundir investigaciones. El estudio sobre prótesis en amputados vasculares del investigador de Xàtiva José Vicente Benavent ha logrado captar la atención de una de estas prestigiosas revistas norteamericanas, la International Journal of Environmental Research and Public Health. La publicación se hace eco de la investigación Sociodemographic Determinants for the Health-Related Quality of Life o Patient with Vascular Amputations as determined with the Prosthesis Evaluation Questionnaire del enfermero y fisioterapeuta setabense. Un análisis en el que, además de Benavent, han trabajado los doctores José María Tenías, Ana Pellin, Jorge Casaña Mohedano, Ana C. Cabellos y Vicente Gea, todos ellos autores de varias publicaciones en revistas de gran prestigio del sector y que, además de profesionales médicos, ejercen de docentes en universidades como la de València (UV), Internacional de València (VIU) y Europea de València (UEV).

José Vicente Benavent inició la investigación con su tesis doctoral, un estudio que tal como ha explicado a Levante-EMV el mismo enfermero, basó en la creación de un cuestionario para evaluar la posibilidad de protetizar o no a un paciente amputado de miembro inferior (pie) por causa vascular, generalmente de origen diabético. Una tesis doctoral que se materializó tras un trabajo de investigación de unos cinco años y con la que Benavent obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por el Departamento de Fisioterapia de la Universitat de València.

Esta inicial investigación sobre pacientes amputados vasculares protetizados dio paso a otra en la que Benavent ha trabajado junto a un equipo investigador formado por otros médicos y profesores de universidades valencianas, que juntos rubrican la investigación ahora divulgada en la revista americana. Este estudio ahora difundido parte de la investigación de la evaluación de la posibilidad de protetizar a pacientes amputados por diabetes para analizar la influencia de los factores sociodemográficos en los resultados de la optimización de las prótesis. La investigación ha puesto de manifesto que sí influyen las condiciones sociodemográficas y culturales del paciente a la hora de obtener mejores resultados.

José Vicente Benavent, que también es concejal de Sanitat en el Ayuntamiento de Xàtiva, pone de relieve la importancia de la investigación, así como la publicación en EE.UU —«ha sido muy costoso, un trabajo de años, pero el resultado da satisfacción», afirma—,y subraya el «excelente trabajo realizado por la enfermería en Atención Primaria por el control sobre el pie diabético». «Gracias a ese control —continua— se han evitado muchas amputaciones de miembro inferior». El setabense también ensalza la labor de los cirujanos que realizan las amputaciones, remarcando que «si el nivel de la amputación no es óptimo no es posible la protetización».

Elogio a la sanidad pública

La investigación publicada en Estados Unidos también pone en valor la sanidad pública, ya que en los centros públicos ha sido posible el trabajo de campo y con ello la investigación. Benavent ha querido recalcar la importancia de la sanidad pública, «nuestro sistema de salud pública y a los profesionales que la integran».