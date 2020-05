El alcalde de Xàtiva pide responsabilidad tras las aglomeraciones del fin de semana

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha lanzado un mensaje institucional reprobando algunas actitudes de los vecinos detectadas este fin de semana con motivo de la apertura de las restricciones de la fase cero decretadas por el Gobierno de España. En algunas de las franjas horarias establecidas, en especial las destinadas a la práctica deportiva, hubo grupos, parejas, amigos que se juntaban varios sin respetar las distancias de seguridad... «Dar un paseo es salir solo, no en pareja ni con amigos... No se debe salir a hacer deporte tampoco ni en pareja ni en grupos. Y no pueden ir a pasear con los niños» el padre y la madre. «O una u otro, pero no los dos», recalca. «Si no se cumplen estas normas no avanzaremos y lo pagaremos todos», advierte.

El alcalde dice que todos aquellos que están esperando poder abrir sus negocios o tener más movilidad «no entenderían que por el mal comportamiento de algunos» no se activaran las siguientes fases. Cerdà anuncia para el próximo fin de semana «un incremento de la vigilancia policial» y un reparto de mascarillas por parte de Protección Civil en algunos puntos del casco urbano. «Si queremos pasar más fases y volver a tener cosas que no tenemos ahora, tenemos que adoptar comportamientos totalmente respetuosos» con las restricciones del Gobierno, insiste.

