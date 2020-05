Claman para que el tren Xàtiva-Alcoi no sucumba ante la pandemia

La nueva normalidad puede suponer la sentencia de muerte de la línea de ferrocarril Xàtiva-Alcoi. Es lo que teme la plataforma Indignats amb Renfe, que ha alertado que si se instauran en el tiempo las intenciones de Renfe para las líneas de media distancia como esta, con la reducción de servicios, ello «pueda ser la excusa para cerrar la línea», afirman. Renfe ha anunciado que con la nueva normalidad los trenes de media y larga distancia recortarán un 50 % la frecuencia de servicios.

La línea Xàtiva-Alcoi cuenta, en situación normal, con cuatro trenes diarios de ida a València y cuatro de vuelta a Alcoi. Con las medidas impuestas por la pandemia de la covid-19 se ha reducido a dos servicios diarios de ida y vuelta, «que obliga a muchos usuarios a utilizar el transporte privado por la inviabilidad de coger el tren», señala el portavoz de la plataforma, Samuel Martínez, que ejemplifica que «para ir a València hay ahora solo dos trenes, uno a las nueve y otro a las tres. Si vas en este último, ya no puedes regresar a Alcoi el mismo día, ya que el próximo tren no sale hasta las 6 de la mañana del día siguiente», expone. Para Martínez «el recorte de servicios conllevaría la rebaja de usuarios, al no ser compatible el tren para muchos, lo que daría cobertura a los argumentos de Renfe de baja demanda, que vienen utilizando para no invertir en la línea, y serviría de excusa para sustituir los trenes por autobuses o incluso cerrar la línea», advierte.

Indignats amb Renfe también teme que el incremento de servicios anunciado para los Cercanías (un aumento a 150 %) sea «a costa de la reducción de los de media distancia. El 50 % de incremento de trenes de Cercanías se cubriría con el 50 % que se pretende reducir de líneas como la de Xàtiva-Alcoi», señala Martínez, que muestra sus dudas sobre cómo se va a prestar el servicio de Cercanías «si antes de la pandemia ya se prestaba con deficiencias el 100% de servicios, por falta de material y personal, cómo se prestará ahora el 150 %», se pregunta. «Van a desvestir un santo para vestir otro», asesta. Martínez detalla que con la nueva normalidad, líneas como la que une Cuenca con València se quedará en un solo servicio al día, y también resultarán perjudicadas líneas como las que unen la capital valenciana con Vinaròs, con Teruel, con Alacant y con Murcia, que se quedarán también en un 50 % de servicios.

La plataforma en defensa del tren no entiende que la nueva normalidad «tenga que comportar la reducción de servicios» en líneas «ya castigadas como la Xàtiva-Alcoi», que da servicio a las comarcas centrales valencianas como la Costera, la Vall d'Albaida, l'Alcoià y el Comtat, con una población de más de 230.000 habitantes. Señalan que el servicio «es ya muy reducido, cuatro trenes diarios a València y a Alcoi son muy pocos, y si se reducen más será peor». Exigen que en líneas «ya maltratadas y bajo mínimos» como la Xàtiva-Alcoi «se respeten los servicios y se potencien». Además, ponen de manifiesto que el recorte de trenes es «una contradicción. Si hay que aumentar servicios para cumplir las normas de distancia social impuestas para evitar contagios, y se incrementan los Cercanías para que los convoyes no vayan tan llenos, porque se reducen trenes que realizan la misma función social como el Xàtiva-Alcoi», cuestiona Martínez.

Frente común alcaldes

Indignats amb Renfe también advierte que las medidas para paliar la situación de la línea anunciadas antes de la pandemia «no se aplicarán y tememos que sea la excusa para sustituir los trenes por autobuses y cerrar la línea», manifesta Samuel Martínez. La plataforma ha iniciado contactos con los alcaldes de los municipios por los que atraviesa la línea de tren para que «se unan y hagan un frente común para impedir que se lleven a cabo las previsiones anunciadas» para esta histórica línea.