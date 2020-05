Apasionado de las fallas, de su familia y del Valencia CF

Cientos de conocidos, familiares y amigos han mostrado su pésame a la familia de José Vicente Cucarella Guerrero, de Xàtiva, conocido por el apodo de El Rabino y fallecido este lunes tras una larga dolencia. Cuacarella, de 52 años, estaba casado con Marinye Vidal y era padre de tres hijos: Aitor, Hèctor y Álvaro. Trabajó siempre como comercial y en esas tareas estuvo vinculado a diversos sectores como la alimentación o las arcas fúnebres, entre otros. Pero sin duda era una de las personas más conocidas de Xàtiva por su desmedida afición al fútbol y por su enorme vínculo con las fallas. También por el oficio de su madre, peluquera, quien tenía su local en la calle de José Carchano, frente al acceso al patio del museo de l'Almodí. Su funeral ha tenido lugar hoy martes en la parroquia del Carmen.

Precisamente la falla Molina-Claret, a la que pertenecía, ha publicado en redes socials un afectuoso recuerdo y unas sentidas palabras hacia Pepito, como también eran conocido: «va nàixer a Xàtiva l'any 1968. Era un xiquet inquiet i espavilat. Va estudiar al Col·legi Claret. En classe era prou aplicat; sovint recordava a don Fernando, un mestre que va marcar per sempre una generació. Xavi Carmona, Elies Cabrerizo, José Guerola, José Fuster, Guillem Alborch, Epi Piquer... entre molts altres, eren els seus amics de pati, amb els que jugava al futbol emulant a l'ídol del seu València CF, Mario Kempes», explican.

«Els còmics de Marvel eren la seua passió: Spiderman, Capità Amèrica... Tots tenien un mot, el d'ell Rabino per les mil i una col·leccions de cromos que controlava al mínim detall, amb avarícia i religiositat. Pot ser, el jove Pepito, ja manifestava el seu tarannà negociant que el va portar a dedicar-se a la seua feina de sempre, la de representat-comercial», cuentan desde la falla.

«Va ser faller, des de ben menut, de Tetuan-Porta de Sant Francesc, la falla del seu barri, d'on també era Manolín Blanco, el seu millor amic. Els pas dels anys, però, el va portar a formar part de Molina-Claret, falla de moda en aquell moment entre la joventut, on va conèixer a Marinye Vidal, la seua única i inseparable nóvia de sempre... Des d'aleshores no ha deixat mai de pertànyer a la nostra comissió. Més de trenta anys on hem vist créixer als seus tres fills: Aitor, Hèctor i Álvaro. Han estat uns anys pròspers, durant els quals el nostre Pepito ha sabut combinar la família i els seus fills, amb la seua feina de comercial, la passió pel València CF i la falla Molina-Claret, on sempre ha estat quan l'ocasió ho requeria», explican desde esta comisión.

La falla se despide con afecto y cariño del Rabino no sin mencionar la pesadumbre que ocasiona una pérdida como ésta: «Des d'ací volem donar una abraçada molt gran als seus familiars, sobre tot a la família Vidal, històrica en la nostra comissió, Conxín, Inma, Ximo... i en especial a la seua dona Marinye i als seus fills. Volem que sentiu que estem amb vosaltres en aquestos moments tant difícils. Ja mai gaudirem del teu sentit de l'humor, de la teua practicitat davant els problemes. Massa prompte ens has deixat amic. Per això sentim que encara estàs amb nosaltres», concluyen.