El género erótico se anima con el confinamiento

No está demostrado científicamente. Pero el confinamiento ha tenido una notable repercusión en el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. La edición número 26 del certamen ha cerrado la admisión de originales con un récord de participación: 35 aspirantes. La anterior marca estaba en 33, en la convocatoria de 2010. La Mancomunitat de Municipis de la Vall, promotora del certamen con el respaldo de la editorial Bromera, quiso mantener inalterada la cita cuando se desencadenó la pandemia y los sucesivos estados de alarma. Y el resultado ha sido «increíblemente positivo; los creadores se ve que han tenido más tiempo para escribir y se les ha desatado la imaginación», bromea el consejero de Cultura de la mancomunidad y alcalde de Alfarrasí, Fede Vidal, responsable del certamen.

Lo que no está tan claro es cómo y dónde será la gala anual de entrega del galardón. Este encuentro literario itinerante -tan atractivo por el suspense de conocer al ganador como por el sugerente número teatral o musical que lo suele acompañar- se celebra todos los años en torno a la noche de San Juan; el viernes más cercano a la fecha. Sin embargo, esta entrega está en el aire. Según admite Vidal, que dice que el jurado ya está leyendo los trabajos, "estamos a la espera de tener más seguridad. Lo que está clarísimo es que en esas fechas de este mes ya es imposible. Pero queremos que no se vaya mucho y tal vez lo podamos hacer en julio o ya en el mes de septiembre..", deja caer. Tampoco estaba asignado aún el municipio de la Vall en el que se celebrará la gala de este año, ya que cada año se elige uno distinto de la comarca. Vidal opina "a medida que pasen los días habrá menos restricciones, así que en breve veremos si se puede hacer en exterior, a cubierto, con poco o con más aforo. Eso sí, la idea es no retrasarlo mucho porque si nos vamos a octubre o noviembre, en nada ya estamos convocando el de 2021 y se solapan demasiado", advierte.

Desaparecido en 2004 aquel famoso concurso de narrativa erótica de la editorial Tusquets llamado La Sonrisa Vertical promovido por el director de cine Luis García Berlanga, la de la Vall -aunque reducida al ámbito lingüístico valenciano-catalán- es la única convocatoria oficial de la especialidad en toda España. Y desde 1993 ya ha dado una buena colección de obras con títulos como Dies de verema, Demana-m'ho així i et diré que sí, Desig de paraules, Pell de pruna, Evasions efímeres... Desde 2003, la editorial Bromera edita la novela ganadora en su colección L'Eclèctica. El galardón está dotado con 4.000 euros en metálico.

A modo de curiosidad, Vidal también remarca que un punto de inflexión «para mejor» lo marcó el hecho de admitir los originales a concurso en PDF y por correo electrónico, cuando el certamen había decaído. Fue en 2018 y se incrementó la participación.