Compromís reclama que se recuperen las frecuencias del tren Xàtiva-Alcoi

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha enviado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, una carta en la que le reclama la devolución de las frecuencias de tren anteriores a la pandemia. «La falta de trenes, un servicio esencial, está afectando especialmente usuarios de las zonas más alejadas de los principales núcleos y alterando sus vidas al tener muchos menos trenes a su disposición. Estos recortes que a veces superan el 50% han dejado amplias zonas con uno, dos o tres trenes en el día», señala Mulet en la misiva.

El senador recuerda a Ábalos que, mientras los usuarios de los trenes de cercanía han vuelto a recuperar las frecuencias anteriores al inicio de la pandemia y estado de alarma, en las líneas Xàtiva-Alcoi, València-Cuenca-Madrid, València-Teruel-Zaragoza y València-Vinaròs el «hachazo» al número de trenes no se ha recuperado, «algo lamentable, porque partían ya de una oferta mínima», censura el senador de Compromís. Esta situación se reitera por todo el Estado, haciendo mella en las zonas más rurales y vaciadas. «Numerosas poblaciones temen que la pandemia acabe siendo la excusa para cerrar estaciones, perpetuar malos servicios y precarizarlos todavía más», insiste Mulet.

Muchos de los servicios y rutas afectados están declarados de Obligación de Servicio Público, por lo que tendrían que ser las últimas a recortarse dada su particularidad, puesto que así están aprobadas en órdenes y sus declaraciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado con unas condiciones específicas a la hora de prestar el servicio, destaca. El senador ha declarado que «no nos parece razonable que sean precisamente las sacrificadas y que se esté aprovechando la pandemia para depreciar la calidad del servicio público».

Así, la carta remitida a Ábalos pone como ejemplo el hecho de dejar al 50% los trenes con la nueva normalidad en las comarcas de l'Alcoià , el Comtat y la Vall d'Albaida donde residen más de 230.000 personas con núcleos poblacionales de interior muy importantes como Alcoi, Cocentaina u Ontinyent. Con dos únicos trenes es «insuficiente», especialmente durante la pandemia, «cuando más necesario que nunca es mantener la distancia de seguridad, por lo que lo más lógico hubiera sido aumentar el número de trenes y no orientarse en base a la ocupación que había tenido ese tren durante la pandemia, lo que los deja sin posibilidad de volver el mismo día», expone Mulet.

La carta aprovecha para transmitirle la preocupación de la coalición valencianista por la necesidad de fomentar el transporte público como herramienta de lucha contra el cambio climático y la seguridad en los desplazamientos, ya sea hacia las líneas de interior (Teruel, Cuenca, Alcoi), o hacia el norte (Vinaròs), acabar con las demoras y cancelaciones en el núcleo de Cercanía de València o acelerar el necesario Tren de la Costa hacia las comarcas del sur, lo que sería providencial para el sector turístico y la competitividad empresarial de estas zonas, recalca el senador.

«Ante la inutilidad e inconcreción de algunas respuestas del Gobierno y la poca agilidad que puede suponer que se debata la iniciativa parlamentaria presentada sobre este tema en la Comisión en un plazo próximo al año, hemos optado por poner en conocimiento del ministro estas preocupaciones, con la esperanza que el actual gobierno se tome seriamente esta situación», concluye Carles Mulet.

Montaverner pide que no se recorten horarios ni inversiones

El Ayuntamiento de Montaverner también se ha unido a las reclamaciones en favor de la línea de ferrocarril Xàtiva-Alcoi. El consistorio que preside Jorge Boluda ha informado que esta semana remitirá una carta a las autoridades competentes para reclamar que no se recorten los horario del tren Xàtiva-Alcoi, ya que con los nuevos horarios aplicados tras la pandemia de la covid-19, vigentes a partir del pasado 22 de junio, se ha reducido la frecuencia de paso de los trenes de esta línea.

Boluda ha denunciado «el mal servicio que está prestando Renfe» en la línea Xàtiva-Alcoi, ya que «el tren deja de pasar en repetidas ocasiones y no se avisa al ayuntamiento para justificarlo, y por tanto, no podemos avisar a los usuarios que se quedan tirados y sin servicio muchas veces a la espera del tren, provocando este hecho que la gente no confíe en el servicio y recurra al transporte particular o buscar otras alternativas».

El alcalde de Montaverner señala que «Renfe puede pensar que no hay trenes porque no hay gente, pero desde el ayuntamiento se ve desde otra perspectiva, no hay gente porque no se presta un servicio eficiente», recalca, y añade que desde el consistorio «se han hecho reiteradas campañas defendiendo el transporte público, pero ahora como la línea Xàtiva-Alcoi es una línea en decadencia y total abandono tan solo puede reafirmarse en qué Renfe no presta un buen servicio en esta línea».

Jorge Boluda denuncia el «abandono» de la línea Xàtiva-Alcoi por parte de Renfe, un «abandono que deja a los pueblos del interior con una conexión muy deficitaria entre ellos y con la capital, València». Por ello, reclama «soluciones lo más pronto posible a estos problemas». El alcalde de Montaverner pide también a los pueblos afectados que «nos unamos de manera firma en la defensa de nuestro tren».