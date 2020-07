Xàtiva Unida pide al ayuntamiento que aclare los requisitos de las becas de transporte

La agrupación Xàtiva Unida ha pedido al equipo de gobierno del ayuntamiento de la localidad que clarifiquen los requisitos pedidos para otorgar las becas de transporte del curso 2019-2020. La formación apunta en concreto a la cláusula que obliga a los beneficiarios de estas ayudas a justificar en qué han gastado el dinero concedido. No obstante, según han recordado, en las bases reguladoras de estas becas al transporte no se aparecía la obligatoriedad de este requisito.

Desde Xàtiva Unida apuntan a que muchas de las personas beneficiarias no podrán justificar la beca concedida, «ya que al no estar obligadas por las bases reguladoras no habrán conservado los justificantes del gasto». Según el regidor Hèctor Cuenca, «las becas han de ser sistemas que faciliten el acceso a la enseñanza superior a todas las personas, independientemente de su renta, y no han de tener ninguna contrapartida». Así, el grupo político afirma esperar que el equipo de gobierno recule en la aplicación de este requisito; según Cuenca, «de confirmarse este requisito, estaríamos ante una posible irregularidad y un gran error político del que se deberían asumir responsabilidades».