Compromís per Ontinyent pide que Natalia Enguix comparezca para explicar el conflicto entre el gobierno y la Policía Local

Nico Calabuig, portavoz de Compromís per Ontinyent, en una imagen de archivo Perales Iborra

Los concejales de Compromís Nico Calabuig y Paloma Alberola han registrado un escrito en el que piden «la comparecencia en el pleno de Ontinyent de la concejala de Personal, Natalia Enguix, tras darse a conocer un comunicado del gobierno con graves acusaciones dirigidas al cuerpo de la Policía Local y los sindicatos que lo representan». El escrito se ha presentado esta tarde, tras conocerse que los sindicatos UGT, CC OO y SPPLB aseguran que la vigilancia en el diseminado ha decaído hasta el punto de que es inexistente, acusación rebatida por el gobierno de La Vall ens Uneix coin un duro comunicado contra los sindicatos de la Policía Local. El ejecutivo que preside Jorge Rodríguez niega la falta de vigilancia y trata de rebatir las acusaciones sindicales.

Para Compromís, «son muy graves las acusaciones dirigidas a los sindicatos de la Policía Local [...] Nos encontramos profundamente sorprendidos y preocupados ante las afirmaciones que recoge este comunicado del gobierno municipal, incomprensible por la dureza con la que el gobierno de La Vall ens Uneix carga contra el cuerpo de Policía Local y sus sindicatos, que son trabajadores y trabajadoras municipales», señala el portavoz, Nico Calabuig.

«Por ello, hemos registrado de urgencia un escrito donde pedimos que la regidora Natalia Enguix, concejala de Personal, primera teniente de alcalde y a la vez portavoz de su grupo, comparezca en el pleno para explicar este grave conflicto y responda a las preguntas».

Por su parte, la concejala y portavoz adjunta, Paloma Alberola, pide al gobierno «que no intente desviar la atención o culpar a los profesionales del cuerpo de Policía Local ante la proliferación de conflictos de convivencia o seguridad, fruto de la mala gestión política del partido del gobierno en determinados temas» y señala que «en el comunicado podemos leer palabras como 'mentiras', 'chantajes', 'amenazas' o 'insolidaridad', lo que supone unas acusaciones muy fuertes al cuerpo de Policía Local y sus sindicatos, que al fin y al cabo representan a las y los agentes. Consideramos muy urgente que esta situación se exponga con claridad por parte del gobierno municipal, un gobierno municipal que realmente ha de resolver problemas y que si no quiere crear más, nunca habría llegado a emitir un comunicado tan incendiario como este ante una situación conflictiva. Pero su mayoría absoluta no acepta ninguna crítica», reprocha la edil.