Raimon donará todos sus bienes a Xàtiva

Todo para Xàtiva. O casi. El cantante Raimon y su esposa, la italiana Annalisa Corti, han decidido crear una fundación cuyo beneficiario será, básicamente, la ciudad natal del artista. Las posesiones del matrimonio „sin hijos„ abarcan numerosos bienes: desde los inmuebles (Barcelona, Xàbia...) a las obras de arte (Tàpies, Miró...) pasando por la biblioteca de ambos. El president de la Generalitat, Ximo Puig, dará este lunes los detalles de la donación en un acto en el Palau en el que está previsto que esté el ministro de Cultura del gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes; el propio Raimon y su esposa, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. Según indicó ayer la Generalitat, el cantante y su mujer firmarán a las once y cuarto de la mañana con Puig el protocolo de la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana, que es como se llamará este organismo creado para la gestión de sus bienes.

Según informaciones a las que ha tenido acceso este diario, la idea es que el legado relacionado con la trayectoria del cantante (discos, manuscritos, partituras, libros...) se concentre en un futuro centro de estudios cuya ubicación ya está pensada: el convento de Santa Clara de Xàtiva; la parte del templo recayente a la calle Corretgeria. Este inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Xàtiva desde septiembre de 2018, cuando cristalizó una compra „dos millones de euros„ cuyas gestiones inició en 2015 el nuevo ejecutivo socialista de Roger Cerdà al frente del consistorio. Para la construcción del futuro Palau de Justicia en una parte del antiguo convento, el ayuntamiento ha cedido ya 1.881 metros cuadrados correspondientes a las alas norte y oeste (recayentes a la Albereda). El resto del inmueble lo componen el claustro, el convento y la iglesia. Y todo ese espacio, hasta ahora, no tenía un destino definido.

Raimon se retiró de los escenarios en mayo de 2017, a los 76 años, con doce recitales en el Palau de la Música Catalana. Antes, y sin anunciarla como tal, entre finales de 2015 y casi todo 2016 realizó la que a la postre ha sido su despedida de los escenarios valencianos: primero, los dos conciertos del Gran Teatre de Xàtiva (13 y 14 de noviembre) con motivo de su nombramiento como Hijo Predilecto, que tuvo lugar el 12 de noviembre, también en el Teatre. Y unos meses después, ya como una gira, con los recitales de Raimon a casa entre abril y diciembre, con un total de 17 actuaciones (Elda, Ontinyent, Alzira, Sagunt, Alcoi; Buñol, El Campello; Morella, Gandia; Dénia, Castellón, la Vall d'Uixó y Elche así como tres citas consecutivas los días 15, 16 y 17 de abril en el teatro Principal de Valencia. Todo ello, promovido desde la Generalitat Valenciana.



Roger Cerdà le aproxima

Nada más acceder a la alcaldía de Xàtiva en junio de 2015, el primer edil se planteó fortalecer los lazos de unión entre Raimon y el ayuntamiento. La relación del consistorio con el autor de Al vent durante los veinte años seguidos de gobiernos del PP, siempre con Alfonso Rus en la alcaldía, no fue especialmente mala; de hecho, Rus le contrató para un concierto en octubre de 2002 en el Gran Teatre. Sin embargo, las cosas empeoraron años después puesto que ya no le contrataron más, y en su propuesta de dos actuaciones en Xàtiva (que al final fueron tres) en la gira de mayo de 2010, Raimon tuvo finalmente que gestionar los recitales como empresa él mismo y pagar por ellas el alquiler del Gran Teatre, unos 1.400 euros por cada actuación. La oposición criticó duramente que no fueran conciertos programados desde el ayuntamiento, al tiempo que censuró también que desde el consistorio no surgiera ningún reconocimiento institucional hacia su figura, que ya rondaba los 50 años de exitosa carrera. Pero Rus aireó lo que Raimon cobraba y se negó en redondo a contratarle.

Roger Cerdà rompió esa dinámica definitivamente ese primer año. Primero, intentó que Raimon ofreciera un gran concierto en la Fira d'Agost en el campo de fútbol y con entrada libre. El artista declinó hacerlo ante semejante aforo. Pero se abrió la puerta a que en otoño de ese 2015, hubiera uno o dos recitales. Fue entonces cuando Cerdà hizo público que Raimon sería distinguido con el título de Hijo Predilecto de Xàtiva. Y el cantante donó entonces a Xàtiva la pieza escultórica La veu d'un temps, de su íntimo amigo Andreu Alfaro. El escultor la regaló a Raimon años antes como persona interpuesta para que él la entregara a su ciudad.

El Gran Teatre, con Ximo Puig entre los invitados, se llenó el 12 de noviembre para aquel acto en el que Raimon recibía un calor institucional que no tenía desde los primeros gobiernos socialistas de Xàtiva de los años 80. Los dos días siguientes ofreció dos recitales que dejaron a más gente fuera que dentro, ya que las localidades se agotaron semanas antes. No se sabía. Pero se intuía que podría ser la última oportunidad de verle cantar en Xàtiva. El éxito fue clamoroso. Desde entonces, Raimon „que anunció que busca casa en Xàtiva„ ha frecuentado más su ciudad. El año pasado acudió a respaldar a su paisano Artur Heras en la inauguración de la gran antológica del artista plástico en Xàtiva.