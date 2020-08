Anna decreta el cierre del Gorgo de la Escalera por contaminación fecal

Los parques fluviales naturales de las tres comarcas se han convertido en el verano del coronavirus en su principal foco turístico. Desde el lunes ha cerrado uno de los más concurridos. El Ayuntamiento de Anna se vio obligado a clausurar la playa continental del paraje natural del Gorgo de la Escalera después de que la analítica de las aguas efectuada por la Conselleria de Agricultura arrojase unos parámetros de contaminación fecal muy por encima de los máximos permitidos, tanto en una primera analítica como en una segunda prueba. La Dirección General del Agua instó al consistorio a cerrar el paraje, y éste lo hizo oficial el pasado lunes por la tarde, con carácter inmediato. El seguimiento de la calidad de las aguas marcará el momento en que esta playa pueda volver a abrirse, un plazo que desde el consistorio no se atreven a pronosticar: «Ocurrió a principio de verano, y estuvo una semana cerrado. Pero esta vez, los valores de contaminación son más altos. No sabemos cuándo se podrá volver a abrir», explicaba ayera este diario Pilar-Teresa Sarrión, alcaldesa de Anna.

Baño permitido en el río

Es la playa continental del Gorgo de la Escalera, de cuyo control se encarga el Ayuntamiento de Anna, la que ha cerrado sus puertas y no permite el paso. No así el resto del río, que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que permite el baño. A pesar de que las aguas son las mismas que las del Gorgo de la Escalera, por lo que el río abajo, presumiblemente, ha de tener los mismos niveles de contaminación fecal. «Hemos avisado a los asistentes, y hemos colocado paneles informativos sobre la polución. Pero más no podemos hacer, no tenemos autoridad sobre ello», señaló la alcaldesa de Anna. Esta falta de competencias sobre el río más allá del Gorgo de la Escalera está suponiendo un grave problema este verano para Anna, por un exceso de turistas sobre el que no tienen ninguna autoridad. «Tan solo podemos pedir responsabilidad, pero no hay demasiada».

Más información del coronavirus hoy en Valencia y la actualidad del día

DIRECTO | ÚLTIMA HORA: Sigue las últimas noticias del coronavirus en Valencia

El aumento de contagios de coronavirus se concentra en València y su área metropolitana

Guía contra el contagio: prohibido comer en la paella

Hora y media de espera en la calle para una PCR

La Generalitat Valenciana convoca la contratación de 3.300 personas

Entradas a 15 euros y caja en la discoteca clandestina oculta como una "fiesta de amigos"

Tous pide una sanción ejemplar para los ciclistas

Localizan a la mujer víctima de violencia machista desaparecida en València