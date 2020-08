Una empresa ofrece empleo en el Hotel Murta pese a que su gestión no se ha licitado

El Hotel Murta de Xàtiva permanece cerrado desde el año 2018. El hecho de que la licitación de su gestión aún esté dando sus primeros pasos —y, por tanto, el hotel siga siendo exclusivamente de titularidad municipal— no fue impedimento para que Setabense de Hostelería y Turismo se arrengara su marca y dirección para lanzar ofertas de empleo a través de un portal de Internet. A esto se sumó el sábado la publicación, a través del perfil de Facebook del hotel un comunicado en forma de carta, con la marca del Hotel Murta presidiendo la misma y la dirección del local marcada al final —pero sin ninguna referencia a la empresa Setabense de Hostelería y Turismo—, en el que anunciaba la intención de contratar personal de cara a la reapertura del hotel. Un movimiento que generó ayer sorpresa y malestar en el Ayuntamiento de Xàtiva, hasta el punto de comunicar que «ninguna empresa privada puede emplear la imagen corporativa» del hotel «ni difundir ofertas ni información referentes a este edificio». El comunicado y la página de Facebook fueron borrados ayer por la tarde.

La última noticia que se tenía del establecimiento por parte del consistorio de Xàtiva fue de principios de marzo de este año, cuando publicó un estudio de viabilidad económica y financiera y aprobó la redacción del pliego de prescripciones técnicas que regirán las condiciones de explotación del hotel y restaurante Murta. Eran los pasos previos a la licitación del negocio, proceso que se truncó cuando diez días después el gobierno español decretaba el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus. Según informó ayer el primer teniente de alcalde Ignacio Reig, el Ayuntamiento de Xàtiva prevé enviar el expediente de la licitación del hotel a la comisión informativa municipal pertinente la semana que viene. Tras ello el proyecto pasará por el pleno municipal, y solo después se lanzará la licitación: «Pasarán tres meses antes de que conozcamos al nuevo gestor del Hotel Murta», señaló.

Una comunicación no oficial

Es por esto que en el seno del gobierno municipal no sentó bien ver el membrete del Hotel Murta en un comunicado público. «Esta empresa, para nosotros, aún no es ni candidata a gestionar el local, ya que la convocatoria no ha sido ni lanzada. No hay ningún trámite administrativo abierto para otorgar ningún derecho. Se ha hecho uso de una marca de manera irregular», aseveraba Reig. En la misma carta publicada en redes sociales aparecía el asterisco: «Estamos trabajando para poner en marcha estas instalaciones cuanto antes, si somos la empresa elegida por el Ayuntamiento de Xàtiva para la gestión y explotación del Complejo Murta».

No obstante, el documento adjuntaba un correo con la dirección del hotel (@hotelmurtaxativa.com) en el que se ofrecía «información relativa a la celebración de eventos»; la intención que se desprendía del comunicado era «dotar a Xàtiva de un espacio para 300 personas de cara a la Navidad». Ignacio Reig era tajante en este aspecto: «Con la licitación y las reformas necesarias, será complicado que el hotel pueda abrir antes de la primavera».

Los trabajos ofertados, por otro lado, eran de personal de limpieza, cocinero y camarero, si bien el primero, a la hora de escribir estas líneas, ya había desaparecido del portal. Respecto a los puestos de camarero, la empresa exigía como requisito ser de Xàtiva, condición que en el caso de cocineros y ayudantes de cocina aparecía solo como «deseable», la misma valoración que la que daba experiencia de dos años o la disponibilidad para una una fecha de incorporación en más de treinta días.