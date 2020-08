Un vecino de Ontinyent lleva aislado desde el miércoles sin saber oficialmente si es positivo

Un vecino de Ontinyent de 46 años ha explicado que se ha autoconfinado en el domicilio paterno por posible positivo en covid-19. Oficialmente no lo sabe, aunque deduce que sí porque tenía síntomas y porque indirectamente ya se lo han dicho a través de su hijo y su esposa. Este afectado lamenta que desde el pasado miércoles es «imposible contactar» con su centro de salud y que desde ese día, que es cuando le practicaron la prueba PCR, «ya no me han dicho nada; absolutamente nada», sentencia.

El afectado notó síntomas de resfriado el fin de semana del 14 y 15 de agosto. El lunes esos síntomas empeoraron con una «tos muy seca», explica. El martes llamó al centro de salud para pedir cita y la sorpresa fue que se la daban para el 2 de septiembre. Insistió en trasladar su preocupación por si se tratara del coronavirus. Entonces le anunciaron que la doctora que tiene asignada le llamaría, cosa que hizo ese mismo martes. Fue citado para el miércoles y al acudir al centro le practicaron directamente una prueba PCR y le ordenaron aislamiento preventivo de 48 horas hasta conocer el resultado. «Dado que vivo con mi mujer y mi hijo, decidí aislarme en una casa que tienen mis padres», explica.

El viernes se cumplían esas 48 horas, así que intentó contactar con el centro de salud. Pero fue infructuoso. Paralelamente, su hijo y su esposa contactaron con el centro para someterse al rastreo de personas que hubieran estado en contacto con un posible positivo. «Y fue cuando le dijeron que yo era positivo», cuenta. Ni el resto del viernes, ni el sábado ni este lunes han contactado directamente con él «ni han cogido el teléfono cuando he llamado», cuenta. Y lamenta que desde el día de la PCR «ya no me han dado ninguna instrucción más y, ni siquiera, tengo el aviso oficial de mi positivo. La cuarentena la hago yo por mí mismo, no por indicación sanitaria», señala. Además de no acudir a su trabajo desde la pasada semana, este afectado cuenta que en la empresa se han tomado medidas. «Mi jefe ha comprado test PCR por su cuenta y les han hecho las pruebas a todos mis compañeros por sanidad privada», explica.

Más información del coronavirus hoy en Valencia y la actualidad del día

ÚLTIMA HORA: Las últimas noticias del coronavirus hoy en Valencia, en directo

Los resultados de las PCR a los casos sospechosos tardan 4 días de media

Educación no valora cambios en las fechas del nuevo curso escolar 2020-21

BROTES | Dónde están los últimos focos de contagio detectados en Valencia

La Policía disuelve siete fiestas en Teulada-Moraira

Sanciones a 7 prostíbulos valencianos por incumplir las medidas anticovid

Casarse en València en tiempos de rebrote

Fani y Christofer cancelan su boda a 5 días de celebrarse

Abandonados en València con la casa a cuestas