Un vecino de Ontinyent lleva desde el miércoles sin saber si es positivo

Un vecino de Ontinyent de 46 años explicó ayer que se ha autoconfinado en el domicilio paterno por posible positivo en covid-19. Oficialmente no lo sabía, aunque dedujo que sí porque tenía síntomas y porque indirectamente ya se lo han dicho a través de su hijo y su esposa. Este afectado lamenta que desde el miércoles sea «imposible contactar» con su centro de salud y que desde ese día, que es cuando le practicaron la prueba PCR, «ya no me han dicho nada; absolutamente nada», sentencia.

El afectado notó síntomas de resfriado el fin de semana del 15 y 16 de agosto. El lunes esos síntomas empeoraron con una «tos muy seca», explicó ayer a Levante-EMV. El martes llamó al centro de salud para pedir cita y la sorpresa fue que se la daban para el 2 de septiembre. Insistió en trasladar su preocupación por si se tratara del coronavirus. Entonces le anunciaron que la doctora que tiene asignada le llamaría, cosa que hizo ese mismo martes. Fue citado para el miércoles y al acudir al centro le practicaron una PCR y le ordenaron aislamiento preventivo de 48 horas hasta conocer el resultado. «Dado que vivo con mi mujer y mi hijo, decidí aislarme en una casa que tienen mis padres», explica.

El viernes se cumplían esas 48 horas, así que intentó contactar con el centro de salud. Pero fue infructuoso. Paralelamente, su hijo y su esposa contactaron para someterse al rastreo de personas que hubieran estado en contacto. «Y fue cuando les dijeron que yo era positivo», cuenta. Ni el resto del viernes, ni el sábado ni este lunes han contactado directamente con él «ni me han cogido el teléfono cuando he llamado», aseguró ayer. Y lamenta que desde el día de la PCR «ya no me han dado ninguna instrucción más y, ni siquiera, tengo el aviso oficial de mi positivo. La cuarentena la hago yo por mí mismo, no por indicación sanitaria», señala. Además de no acudir a su trabajo desde la pasada semana, este afectado cuenta que en la empresa se han tomado medidas. «Mi jefe ha comprado test PCR por su cuenta y les han hecho las pruebas a todos mis compañeros por sanidad privada», contaba ayer.



Labores de limpieza y desinfección en el casco urbano



El Ayuntamiento de Ontinyent ha intensificado las tareas de limpieza viaria y desinfección en calles y edificios públicos, parques y jardines en el marco de las acciones de prevención contra la covidien-19 que viene llevando a cabo el consistorio ontinyentí, recordaron ayer desde el consistorio. La concejala de Parques y Jardines, Sayo Gandia, explicaba que las tareas en las zonas verdes urbanas las hará la empresa adjudicataria, que acto seguido también pasará a actuar en zonas exteriores de los colegios públicos, tales como sus jardines, patios y zonas polideportivas, para dejar estos puestos a punto para el inicio de curso, según detalló ayer.

En cuanto a las calles y edificios públicos, el concejal de Limpieza, Manuel Cuesta, explicaba que las tareas se están efectuando por parte de la empresa responsable con un camión-cuba de agua con solución desinfectante reforzada con hipoclorito de sodio en los porcentajes autorizados por la Conselleria de Sanidad. Tal como se venía haciendo en anteriores limpiezas intensivas, se incide especialmente en espacios como los centros sanitarios, las paradas de bus o los accesos a edificios municipales. A los casos de calles estrechas o lugares inaccesibles para el camión, actúan de forma directa operarios equipados con mochilas con difusores para repartir la solución desinfectante.



Seguir las recomendaciones



El gobierno de Ontinyent ha recordado a la ciudadanía la importancia de cumplir con las medidas y recomendaciones del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para hacer frente a la covid-19, especialmente en cuanto al respeto de la distancia interpersonal de seguridad, el uso de la mascarilla y la limpieza de manos, «ya que la situación de aumento de los casos está siendo generalizada en todo el Estado, y aunque las administraciones con competencias están tomando medidas para mantener la situación controlada todas y todos debemos ser responsables y hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a nuestro día a día», señalaban desde el consistorio. El ayuntamiento difundió de nuevo ayer todas estas recomendaciones a través de sus redes sociales.



Reparto de 5.000 mascarillas en toda la hostelería local

El Ayuntamiento de Ontinyent repartirá los próximos días un total de 5.000 mascarillas en los establecimientos hosteleros locales «para garantizar el uso por parte de su personal y clientes», señalan. Los responsables de los diferentes bares, cafeterías, restaurantes, heladerías o lugares de comidas para llevar de la ciudad pueden enviar un correo electrónico al consistorio para informarse de cuándo y cómo recoger las mascarillas «Textil Ontinyent» elaboradas por industrias locales. El concejal de Promoción Económica, Pablo Úbeda, destacaba ayer que «se trata de una medida que tomamos para contribuir a que estos establecimientos no sufran desabastecimiento y puedan contar siempre con mascarillas en buen estado. Por sus características los establecimientos de hostelería presentan unas dificultades añadidas respecto a otros sectores», indicó.