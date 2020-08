Benigànim aclara que no hay más brotes y pide paciencia por los PCR

El Ayuntamiento de Benigànim desmintió ayer a través de un comunicado que en la localidad hubiera un nuevo brote por coronavirus que afectaba a 15 personas, tal como anunció el jueves por la tarde la Conselleria de Sanitat. Después de comprobar los datos con las instituciones responsables, el ayuntamiento ha detectado «que es un error de los ítems de Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y estas 15 personas pertenecen al brote de 24 personas detectado la semana pasada. Esperamos que Sanitat rectifique esta información cuanto antes mejor», pidieron ayer por la mañana desde el consistorio que preside Amparo Canals.

Sanitat notificó el jueves la detección de otro brote en Benigànim de 15 casos situándolo en un origen laboral, después de que el sábado pasado se notificara un primero que involucraba a 24 personas con origen «laboral y social» que obligó a iniciar pruebas PCR masivas a todos los contactos estrechos. Eso fue el lunes, con más de 200 pruebas realizadas en las instalaciones deportivas del municipio. Y como este jueves „ni tampoco ayer viernes„ se había notificado aún los posibles positivos de dichas pruebas, la alarma cundió entre los vecinos ya que se pensaba que los quince casos eran suplementarios a los ya contabilizados y controlados.

Precisamente, sobre los PCR practicados este lunes el consistorio beniganense tuvo que difundir a través de sus redes sociales otro mensaje de tranquilidad. Nadie conoce aún si es positivo o no. Y el ayuntamiento lo justifica en que «el volumen de las pruebas practicadas es muy grande» y ello ha ocasionado «retrasos» en los laboratorios. Pide, asimismo, que no insistan en llamar al Centro de Salud para saber si están contagiados. Esta información se les dará personalmente a cada uno a través de una llamada telefónica, tanto en un sentido como en otro. El consistorio reclama, finalmente, que las personas que se sometieron a la prueba sigan autoconfinadas hasta que se descarte su contagio, si fuera este el caso. Asimismo, se ha procedido al cierre en la localidad de el Bar dels Jubilats, la cafetería del Espai Jove y el bar del Parc de l'Ortissa. Y se recomienda no hacer uso de los parques públicos.