L'Olleria incrementa la vigilancia anti-covid 19 en los espacios públicos

La Policía Local de L'Olleria está realizando una campaña de intensificación del control del cumplimiento de las últimas medidas de prevención de la propagación del la covid-19 en los espacios abiertos del municipio y en las terrazas de todos los establecimientos públicos, avanzó ayer el consistorio. Por este motivo, se han reforzado las patrullas a pie por las zonas más transitadas de la localidad y en las horas de más afluencia. Además, se ha repartido a todos los locales de L'Olleria información sobre las medidas a adoptar para evitar la propagación del virus y reforzar la seguridad de los usuarios de los mismos. Como consecuencia de este refuerzo en la vigilancia se han levantado más de 40 actas-denuncia por no utilizar las mascarillas en los espacios públicos, y además, se han denunciado a cuatro establecimientos de la localidad por no cumplir la nueva normativa de prevención, precisaron.

«La Policía Local continuará vigilando el cumplimiento de estas medidas de prevención por parte de todos los vecinos en pro de la salud pública; más, después del anuncio por parte del presidente de la Generalitat de la prórroga, durante 21 días más, de las medidas restrictivas al ocio nocturno para rebajar los contagios por coronavirus», recordaron. A la obligación del cierre a la una de la madrugada del ocio nocturno, la recomendación de no reunir a más de diez personas en casa o la obligación de mantener una distancia de más de dos metros cuando se fuma, también se sumará esta medida a los locales de juego, casinos o casas de apuestas», hasta el momento, al margen