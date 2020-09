La Conselleria de Agricultura inicia las reparaciones en el Camí Carril

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha iniciado esta semana la reparación del camino del Carril-Pont de la Costa afectado por la DANA de hace un año, uno de los últimos que quedaban pendientes de los que la administración autonómica se comprometió a mejorar en el término de Ontinyent a través de la empresa pública Tragsa, recordó ayer el ayuntamiento.

El concejal de Caminos, Manuel Cuesta, explicaba ayer que las obras, que se están llevando a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Ontinyent, «son de las pocas que teníamos pendientes del paquete de actuaciones que nos anunció en su día el director general de Agricultura, Roger Llanes, quien ratificó al alcalde Jorge Rodríguez que contaríamos con el apoyo del Consell no sólo para restablecer la normalidad en estos espacios donde hacían falta actuaciones de gran calado que requerían de proyectos de obra e inversiones más elevadas. Con estas obras no sólo restablecemos la normalidad sino que también reducir los riesgos en futuros episodios de fuertes lluvias», señala.

En concreto, en los últimos meses se ha actuado en el Camino de la Poncet (erosiones de taludes, descalce de pavimento, rotura de cuneta); puente de la Clariana (debilitamiento de la estructura del paso existente ocasionada por erosiones); Camí del Pont del Rei y Camino de la Purísima (erosiones de taludes y descalce de pavimento a los dos casos). Tras la intervención iniciada en el Camino del Carril-Costa (erosiones sobre el pavimento asfáltico) sólo quedará ejecutar la prevista en el Camí Vell de Xàtiva (erosiones de taludes y descalce de pavimento), detallaron ayer fuentes consistoriales.

Manuel Cuesta agradecía en sus palabras de ayer «la buena predisposición mostrada en todo momento desde la Conselleria de Agricultura que dirige Mireia Mollà para trabajar con el Ayuntamiento de Ontinyent en mejorar estos espacios, y para el vecindario de estas zonas por la paciencia con unas intervenciones que no se podían hacer sino de manera seria para quedar mejor preparados para el futuro», destacaba.