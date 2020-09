L'IEVA reprén la pròxima setmana els actes presencials

L'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida comença el seu nou curs amb una notícia molt esperada: el retorn dels actes presencials. El pròxim dia 18 la institució celebrarà la seua primera activitat des de que en març suspengueren la seua agenda per la pandèmia. Serà, precissament, el primer acte que van haver d'aplaçar: la presentació del llibre Els titelles al País Valencià de Jaume Lloret.

L'acte, al pati del Palau dels Marquesos d'Albaida, comptarà amb la presència de l'autor, Júlia Rodríguez directora del Museu Internacional de Titelles; el fundador de Bambalina Teatre Practicable Josep Policarpo; i la directora de la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, Marisol Limiñana.

La segona cita prevista és per al 25 de setembre a Bocairent, un acte a proposta de l'Associació de Juristes Valencians sobre la recuperació del Dret Civil valencià. El V Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida, previst per a novembre, ha quedat ajornat per a l'any vinent, expliquen.