Compromís urge al gobierno de Castelló a culminar la cesión del terreno del Centro de Día

Sobre el futuro Centro de Día de Castelló de Rugat no se sabe nada en la esfera pública desde que, en 2017, el gobierno local y la Conselleria de Polítiques Inclusives anunciasen la puesta en marcha del proyecto, cuya construcción requería que el ayuntamiento cediese el solar en el que se iba a situar. De esta falta de noticias protestó ayer el grupo municipal de Compromís en la localidad de la Vall d'Albaida, que acusó directamente al gobierno local, en manos del PSPV-PSOE, de tener paralizado la obra al no haber efectuado la cesión de los terrenos. No obstante, preguntado por este diario, el alcalde Antonio Esquinas aclaró que el proyecto sigue en marcha, culminando en estos meses con los trámites administrativos y últimos flecos burocráticos necesarios para concretar esta cesión de los terrenos. Esquinas avanzó que esperaban poder hacerlo «en 2020 o 2021».

El portavoz de Compromís per Castelló de Rugat, Damián Martínez, denunciaba que era «intolerable» que el equipo de gobierno no hubiese realizado los trámites. «Es indignante que la construcción de la Residencia y el Centro de Día esté en el mismo punto de partida que hace cuatro años. Su construcción tendría que ser una prioridad para el gobierno socialista, y hemos podido comprobar que no es así», afirmaba el dirigente de Compromís, que zanjaba señalando que «Castelló de Rugat no se merece el inmovilismo de este ayuntamiento», según sus palabras.

«No hay inmovilismo»

Antonio Esquinas, por su parte, negó este denunciado inmovilismo, y explicó que el consistorio no ha dejado de trabajar en el proyecto desde el año 2017, aunque hasta ahora han estado enfrascados en la modificación del Plan General Urbanístico, necesario para recalificar como suelo dotacional la totalidad del solar de 8.872 metros cuadrados que albergará el Centro de Día. En 2018 recibieron el informe ambiental necesario para iniciar dicha modificación, y desde entonces el ayuntamiento ha estado recabando el resto de la documentación necesaria con todas las instituciones implicadas. «La pandemia, paradójicamente, nos ha permitido agilizar algunos procesos, por lo que estamos a la espera tan solo de la aprobación de Habitatge y de Ordenació Urbanística», aseguró ayer Esquinas, que añadió que todo el procedimiento y el intercambio de documentación entre instituciones que ha generado está disponible en el registro de entrada del ayuntamiento, «disponible para todo el mundo». «Es trabajo de la oposición fiscalizar al gobierno local, pero en el proyecto del Centro de Día todo está más que claro», zanjó.