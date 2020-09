Compromís per Ontinyent pide que Josep Antoni Mollà sea distinguido con uno de los Premi 9 d'Octubre

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha manifestado su apoyo a la propuesta ciudadana para escoger el periodista ontinyentino Josep Antoni Mollà, fallecido el pasado 22 de agosto, como uno de los galardonados con el Premi 9 d'Octubre que otroga el Ayuntamiento de Ontinyent. Los concejales Nico Calabuig y Paloma Alberola han agradecido «la movilización llevada a cabo por personas de todo el tejido social ontinyentino para solicitar este reconocimiento a Mollà, una figura fundamental del mundo periodístico y cultural de Ontinyent y la Vall d'Albaida de las últimas décadas», han destacado del columnista, que publicó en Levante-EMV un total de 3.000 artículos de opinión y crónicas entre 1991 y el pasado 15 de agosto.

Compromís recuerda que esta iniciativa ha contado con la firma de personas «de ideologías y ámbitos muy diversos» y «una muestra de ello es el apoyo a la propuesta por parte» de los ex alcaldes Vicente Requena (PSPV-PSOE), Lina Insa (PP), Rafael Portero (Bloc) y Manuel Reguart (PSPV-PSOE), recordaron. Calabuig profundiza al respecto señalando que «desde el grupo Compromís per Ontinyent estamos completamente de acuerdo con el reconocimiento propuesto por el gobierno municipal a todas aquellas personas que han trabajado incansablemente durante la DANA y la pandemia que estamos sufriendo» y «asimismo, pensamos que la iniciativa ciudadana para premiar Josep Antoni Mollà es igualmente acertada, y totalmente compatible con el galardón» reseñado. «Por eso pedimos que se atienda la propuesta y se incorpore el periodista los galardones». Según ha podido saber este diario, el equipo de gobierno que preside Jorge Rodríguez, con el que Mollà fue muy crítico, estaría en contra del galardón al periodista. No se han pronunciado públicamente al respecto, pero la celeridad en designar a los dos colectivos premiados, unilateralmente, y hacerla pública a los medios sin consensuarla antes con la oposición, apuntaría a ello.

Calabuig ha destacado que «sería muy difícil contemplar las últimas décadas de nuestra ciudad y comarca sin tener en cuenta la gran labor desarrollada por Josep Antoni Mollà, quien ha dejado su huella durante años, ya sea con sus columnas de opinión en el diario Levante-EMV y a través de la tristemente desaparecida revista Crònica, de la que fue fundador y director», recordaron ayer.

Alberola incide por su parte en «la necesidad en la necesidad de volver al consenso en la elección de los premios. «Desde el cambio político de 2011 con el gobierno de coalición en Ontinyent entre Compromís por Ontinyent y el Partido Socialista, con el apoyo de EsquerraUnida, se decidió dotar la elección de los Premis 9 d'Octubre de mayor pluralidad y participación, a través de la elección de una persona o colectivo premiados por parte de cada grupo político con representación, que se sumaban al galardón elegido por la alcaldía. Este año, por el contrario, antes de poder exponer nuestra propuesta en una Junta de Portavoces como hacíamos habitualmente, el gobierno municipal ha enviado una nota de prensa donde afirmaba unilateralmente cuál sería el galardón, que posteriormente fue comunicado en la Junta de Portavoces».

«Como ya hemos señalado, estamos totalmente de acuerdo con el reconocimiento a las heroínas y héroes de la DANA y la Covid-19. Sin embargo, lamentamos que por parte del gobierno municipal se hayan hecho públicos los galardonados sin saber cuál era la propuesta de cada grupo al respecto, y dando por hecho antes de tratar el tema en la correspondiente Junta de Portavoces. Es evidente que el proceso debió ser a la inversa: haber comentado las propuestas en la Junta de Portavoces y luego anunciar la decisión consensuada de todos los grupos. Por ello, pedimos al gobierno municipal que cuide más las formas de actuar para que podamos mantener la pluralidad y la concordia que caracterizaban y deben seguir caracterizando los galardones con motivo del día de los valencianos y las valencianas en Ontinyent», concluye la regidora.