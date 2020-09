estem jugAnt amb foc

LLes elevades temperatures que superaren els 40 graus en la ciutat de Xàtiva i els forts vents de més de 70 kilòmetres per hora, han generat un incendi en la Partida de La Solana que s´ha estès a bona part de Bixquert, creant una gran crisi mediambiental. El foc ha arrasat pràcticament tota aquella zona i el servei de bombers ha confirmat que centenars de persones han hagut d´abandonar les seues cases, moltes de les quals no estaven preparades per una evacuació ràpida, algunes d´elles han quedat calcinades per les flames. L´alcalde, que va seguir des d´allí mateix les tasques d´extinció, ha fet una crida a la població de Bixquert per tal que netege els seus terrenys... Esperem que açò no passe, però en lloc de seguir l´eslògan de la Generalitat d´aquest estiu: STOP AL FOC, estem jugant amb ell, les imatges que il·lustren aquest reportatge parlen per si a soles. La història dels incendis està escrita per la mà de l´home i per la desídia dels municipis i propietaris de terrenys per no netejar-los. És sabut que en els territoris on viuen de la fusta quasi mai es crema un sol bosc perquè ni els propietaris ni les autoritats solen mirar cap a un altre costat. Aquestes fotografies perteneixen a la partida de La Solana de Bixquert, tot just darrere de la Penya Roja i el Castell. Aquesta zona ha estat des de sempre descuidada, sobretot els bancals que cauen damunt de les últimes quatre cases, amb arbres amb branques mortes i envaïts de brossegar i matolls secs, fet que evidentment representa un greu perill d´incendi. Però des del temporal que va assolar el territori el mes de gener, a més a més hi ha una gran quantitat d´arbres, sobretot pins, caiguts a terra que a més de tapar sendes augmenten la perillositat davant d´un hipotètic cremat. El sentit comú no acaba d´entendre com després de més de set mesos ningú no ho haja detectat ni el propietari, ni l´Ajuntament de Xàtiva, ni els forestals, ni la guàrdia civil, ni la policia local, i si estan assabentats perquè no s´actua? Si la zona és d´un particular és evident que la responsabilitat és del propietari, però si aquest no compleix amb la seua obligació de qui és la responsabilitat? No estem davant d´una amenaça natural, sinó d´una imprudència humana, en aquest cas no cal desenvolupar grans polítiques preventives sinó actuar amb responsabilitat per defensar i protegir aquest paratge natural i les cases de camp que hi ha pels voltants. PD. Fa més d´un any comunicàrem per escrit a l´Ajuntament l´abandonament de la zona. Aquest estiu hem donat a conéixer la nova situació que s´ha produït a partir de la Dana, tant directamente al consistori com a la Línia Verda. un secarral y un acúmulo. Vecinos de la zona han alertado en diversas ocasiones al consistorio. 1 2 3 Aspecto de la zona F