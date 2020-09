Montaverner protesta por la falta de ayudas para subsanar los daños de la DANA del 2019

Cuando se cumple un año desde la desastrosa DANA de septiembre del 2019, la mayoría de los destrozos que ocasionaron las trombas de agua ya han sido restaurados o están en camino de ello. Pero no todos. El municipio de Montaverner no ha podido acometer las necesarias actuaciones de reparación en diversos puntos del término, como la Foia del Pou, el camino Colata o el de la Font del Povil, o el acceso al cementerio. El consistorio de la localidad de la Vall d´Albaida ha aprovechado la efeméride del aniversario del temporal para recordar lo que ha venido denunciando a lo largo de todo este año: que la Generalitat y el Gobierno de España han dejado a Montaverner fuera de todos los planes de ayudas que han ido lanzando. Según reitera el ayuntamiento en un comunicado emitido ayer, han cumplido escrupulosamente con todos los trámites que se les requerían para acceder a todas las líneas de ayudas. Sin embargo, mientras otras localidades sí han recibido fondos, Montaverner se ha quedado sin ninguna subvención: ni de los decretos de ayudas de octubre del 2019, ni en ninguna convocatoria posterior. El municipio ha invertido de urgencia 10.000 euros de recursos propios para acometer las actuaciones más acuciantes, pero según los informes técnicos que maneja el consistorio, se requerirían «más de 250.000 euros» para arreglar la totalidad de los desperfectos producidos por el agua. «Desde el ayuntmaiento continuamos insistiendo pero no ha habido ni interés ni voluntad por parte del presidente de la Generalitat ni la Conselleria de Justicia de echar una mano a nuestro municipio», lamentan, esperando que las administraciones acaben brindando «la ayuda que prometieron».