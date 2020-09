El Jardí del Palasiet acoge hoy la entrega de premios de las Fallas de Xàtiva

Este año no hubo fallas y, por tanto, tampoco premios... a los monumentos. Pero la competición fallero en todos los otros frentes ya se había disputado. Y la Junta Local Fallera de Xàtiva había acordado, cuando la situación lo permitiera, una entrega de galardones. Será hoy sábado a las 20 horas en el Jardí del Palasiet. Una vez finalice el acto, se disparará un castillo de fuegos artificiales desde el aparcamiento del CCX. Será en torno a las 21.30 h. El presidente de la JLF, Jesús González, declaró ayer a Levante-EMV que el colectivo está ilusionado con esta entrega de hoy. Y es que además de los premios realmente importantes, los de los monumentos falleros, hay otras competiciones en las que las comisiones ponen un fuerte empeño: llibrets, carrozas de confección propia, presentaciones, cabalgata Del ninot... Y todos esos galardones ya se disputaron, y los veredictos de cada jurado estaban emitidos. «Así que hoy también será una noche de emociones», destacaba ayer. Eso sí, para no correr ningún riesgo y ser escrupulosos con las normas anti-covid 19, el protocolo de esta noche es estricto: no habrá charangas ni concentraciones de falleros. Acudirán un máximo de cuatro por comisión. Y desde un canal de televisión se emitirá en directo, anuncia la junta fallera.