Xàtiva Unida condiciona a revisar el catastro su apoyo a las ordenanzas

El grupo municipal de Xàtiva Unida votó en contra de la propuesta de las ordenanzas fiscales que el equipo de gobierno del consistorio elevó a la Comisión de Hacienda que se celebró ayer. El motivo, que la propuesta no contempla en ningún momento la petición de una revisión catastral al Gobierno Central para actualizar el Impuesto de Bienes Inmuebles de la ciudad, ni tampoco ninguna de las propuestas que durante el mes de julio Xàtiva Unida transmitió a la delegación de Hacienda y alcaldía. La formación dirigida por Manuel Lorente insistía de este modo en la petición que ya lanzó semanas atrás, para que Xàtiva impulse una nueva valoración general del catastro. Tal y como ya denunció en su momento, la última Ponencia de Xàtiva a este respecto se celebró en 2005, en un mercado inmobiliario muy distinto al actual. El plazo máximo según la ley para realizar las revisiones del catastro, por otro lado, es de diez años. «Las valoraciones del 2005, aun con las rectificaciones parciales efectuadas, son injustas. No puede cobrarse un IBI que no se corresponde con el valor actual», determinó Miquel Lorente. Por otro lado, Xàtiva Unida también criticó que la primera propuesta del gobierno municipal para las ordenanzas fiscales del 2021 mantiene el incremento generalizado del IBI que se incluyó para este año, cuando el contexto de bonanza económica se ha visto completamente trastocado por la crisis del coronavirus. La formación proponía, en cambio, una reducción del 0,59 al 0,55 % para los bienes inmuebles residenciales „que implicaría un ahorro en el recibo de unos 50 euros„ compensada con la aplicación de tipos de gravamen diferenciados según el uso sobre los bienes inmuebles con un mayor valor catastral de la localidad. El grupo municipal afeó el nuevo incremento sobre el precio de los nichos del cementerio municipal, que ya alcanzan un precio que dobla al de otras ciudades de similar tamaño, así como la falta de un estudio de impacto de género en la fiscalidad municipal y de bonificaciones en la tarifa del agua para personas vulnerables.