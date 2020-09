El Olímpic gana el Trofeo Ciudad de Gandia al vencer a los de la Safor en los penaltis

El Olímpic se la proclamado vencedor del Trofeo Ciudad de Gandia tras ganar en los penaltis al CF Gandia, después de que el encuentro llegara a los 90 minutos con empate un gol. Rueda recogió el trofeo, que ya ha sido depositado en las oficinas del club. Salvo los lesionados Uche y Ortolá, el entrenador, Abel Buades, contó con todos los jugadores de la plantilla, incluido el último incorporado, el central Mikel Solis, procedente del Alcoyano. Buades ha declarado que se hizo sobre todo una buena segunda parte, con ocasiones claras, y «el equipo fue superior al rival durante la mayor parte del trabajo», remarcó. Tras el choque, el entrenador manifestó que «estoy contento de lo que veo, de lo que me transmiten, aunque la intensidad y el ritmo no es lo que me gusta. La idea de juego y la estructura defensiva, lo que veo, me gusta». Esa intensidad y ritmo que quiere el técnico llegarán cuando se baje la carga del trabajo físico, «sé que en el momento en el que les liberemos de las cargas físicas y bajemos la intensidad, el equipo será mucho más dinámico y explosivo de lo que está siendo hasta ahora». Esta semana incluye tres partidos más «y va a ser dura en aspecto físico, no habrá trabajo táctico. Esta semana vamos a evaluar el rendimiento físico de los jugadores». Ha sido calificada como «la más dura de la pretemporada». El Olímpic jugará hoy a las 20 horas ante el València CF de División de Honor Juvenil, en un partido con aforo limitado a 400 espectadores. Será una buena ocasión para «ir viendo lo que es nuestro juego, que vayan conociendo a los nuevos y para que intenten identificarse con esta plantilla. Volveremos a repartir minutos pero es importante para ir haciéndose una idea del que será nuestro juego», ha declarado el técnico. El viernes los de Xàtiva jugarán en Alberic y el sábado de nuevo en la Murta, ante el Acero. El Campo Murta estará abierto desde una hora antes, también las oficinas del club para adquirir el pase de la temporada. El precio de las entradas del partido de hoy será de 5 euros, gratuita para los socios. El vicepresidente del club, Pepe Colomer, ha animado a los aficionados a acudir pues «nos hace mucha falta la ayuda de todos».