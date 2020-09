Xàtiva cierra una discoteca por no cumplir normas de ruido y seguridad

El futuro retorno del ocio nocturno, cuando la evolución de la pandemia lo permita, se producirá en Xàtiva sin una de sus protagonistas de más éxito entre la juventud. La Junta de Gobierno de la localidad anunció ayer que revocaba la licencia de actividad de una conocida discoteca ubicada en el polígono industrial de la capital de la Costera, por el incumplimiento reiterado, durante varios años, de varios puntos de la normativa de ruido, seguridad y aforo máximo permitido en el recinto del establecimiento, sin que sus propietarios hayan corregido en ningún momento estos hechos. Según apuntaron ayer este periódico, la discoteca sobre la que pesa el cierre es Tremenda Club.

Al quebrantamiento de estas medidas, el consistorio de Xàtiva añade otro suceso que pesaba sobre la discoteca: según informaron ayer, en la madrugada del pasado 6 de septiembre la Policía Local levantó acta por la celebración de una fiesta privada en el interior del establecimiento de Tremenda Club. Un encuentro ilegal en esta etapa de la crisis pandémica, ya que sigue en vigor el decreto del cierre de discotecas y pubs decretado por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, los agentes que clausuraron el recinto pudieron comprobar que algunos de los asistentes a la fiesta no llevaba mascarilla, según añadía el Ayuntamiento de Xàtiva. Independientemente de ello, el gobierno setabense aprueba el cierre de la sala en base a un informe jurídico que acredita el «incumplimiento sistemático y reiterado» de los requerimientos de los técnicos municipales sobre las deficiencias que presentaba la actividad: instalaciones eléctricas y de seguridad, condiciones de aforo máximo, normas acústicas del local...

De este último punto, el informe jurídico remarca que la discoteca lleva incumpliendo la normativa de contaminación acústica prácticamente desde su misma apertura, en el verano del año 2018. Ya entonces, los técnicos municipales pidieron por primera vez una corrección al respecto. En concreto, acusa una falta de cumplimiento de «las exigencias relativas al aislamiento y la verificación acústica», sobre las que la gerencia no ha realizado «ninguna respuesta satisfactoria». «El riesgo de seguridad, orden público, salubridad, entre otros, para el caso en que no se cumplan las condiciones exigidas es elevado», añade el documento jurídico que ha motivado la revocación de la licencia de actividad para la discoteca de Xàtiva. Después de que se publicase el anuncio de la medida ayer, la gerencia de Tremenda Club no se pronunció sobre el mismo. Por lo pronto, parece que la discoteca ya ha celebrado su última fiesta.