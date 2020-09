El propietario de la discoteca sin licencia de Xàtiva aduce "una confusión"

La derogación de la licencia de actividad de una discoteca del polígono de Xàtiva, comunicada por el ayuntamiento el pasado lunes, generó ayer un enredo enorme entre los propietarios de las dos salas vecinas que han estado abiertas en los últimos años en esta zona de la capital de la Costera. La causa fue el uso, en ambos locales, de «Tremenda Club» como nombre comercial. Este periódico publicó ayer que el cierre recaía sobre el local que ha usado este nombre en los últimos meses, ya que era la sala en la que la Policía Local de Xàtiva había levantado acta por una fiesta privada el pasado 6 de septiembre, suceso del que informó el propio consistorio; sin embargo, en realidad la derogación de la licencia de actividad se aplica sobre la discoteca situada enfrente de ésta, que fue «Tremenda Club» hasta noviembre del año pasado. El propietario de esta última sala acudió al consistorio ayer a pedir explicaciones por la decisión del ayuntamiento, si bien declaró a este diario que no iba a presentar recurso contra la misma: «Prefiero perder la licencia, no quiero saber nada. Pero no quiero que la reputación de mi empresa se manche: el incumplimiento de la normativa de la que se me acusa, es de la otra discoteca.

En el ayuntamiento se han confundido de nombres», aseguró. Aclaró que su discoteca permanece cerrada desde el mes de enero. El gerente de la primera discoteca, por su parte, informó que su licencia de actividad no ha sido revocada, pero que mantienen un cese de actividad que se prolongará hasta marzo. En abril tienen programados varios actos que esperan celebrar, si la situación lo permite. Aseguró, asimismo, cumplir con todos los requisitos que se le han exigido desde el ayuntamiento.