Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la noche del miércoles, en las calles de Ontinyent, a una mujer de 46 años y origen rumano, como presunta autora de un delito de desobediencia grave al haber recibido un total de ocho propuestas de sanción por negarse a usar mascarilla, denuncias que acumulaba desde el pasado mes de julio.

Los hechos ocurrieron sobre las doce y media de la noche, cuando la mujer fue avistada sin portar la mascarilla obligatoria. Los agentes, que realizaban labores de prevención por una calle de Ontinyent, le preguntaron por las razones por las que no portaba la mascarilla, recordándole que su uso era preceptivo desde la entrada en vigor del Decreto Ley 11/20 del 24 de julio, al tiempo que se ofrecían a proporcionarle una. La mujer les respondió que no llevaba mascarilla porque no le «daba la gana»: «No me la voy a poner ni me la pondré nunca, porque soy una persona libre», manifestó, según los policías.

Ante la actitud de la mujer, los agentes le realizaron un cacheo superficial, localizándole varias mascarillas, y conocieron las varias amonestaciones que arrastraba. Finalmente, le detuvieron como presunta autora de un delito de desobediencia grave. La mujer ya ha pasado a disposición judicial.